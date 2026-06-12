Megéri átjárni tankolni: nincs védett ár, mégis sokkal olcsóbb az üzemanyag Magyarország szomszédjában – ez a magyarázat

Aki Szlovéniában tölti fel a tankját, jelenleg érezhetően kevesebbet fizet az üzemanyagért, mint Magyarországon – írja a ZAOL. A különbség nem elhanyagolható: benzin esetén literenként közel harminc, gázolajnál mintegy tizenöt forint az előny a szomszédos ország javára.

Fotó: Hans Lucas via AFP

Szlovéniában az üzemanyagárakat az állam határozza meg, azonban nem rögzített, úgynevezett védett áron, hanem a piaci viszonyokhoz igazítva, nagyjából kéthetente felülvizsgálva. A meghatározott árak egységesen érvényesek az összes töltőállomásra, kivételt képeznek a gyorsforgalmi utak melletti kutak, ahol magasabb árakkal kell számolni.

Aki tehát Szlovéniában autózik, és közben fogy az üzemanyaga, jobban jár, ha letér az autópályáról tankolni. Az árak legutóbb szerdán változtak: a 95-ös oktánszámú benzin ára néhány centtel csökkent, a gázolajé viszont kissé emelkedett. Jelenleg a benzin literje 1,592, a gázolajé 1,685 euró. A Magyar Nemzeti Bank szerdai hivatalos árfolyamán számolva ez literenként 567,75, illetve 600,91 forintnak felel meg.

Magyarországon ezzel szemben a benzin ára 595, a gázolajé 615 forint, mindkettő az államilag rögzített védett áron.

A két ország közötti különbség azonban még szembetűnőbb, ha a hazai piaci árakkal vetjük össze a szlovén szinteket: a Holtankoljak.hu adatai szerint a benzin átlagos piaci ára Magyarországon jelenleg 641,4, a gázolajé pedig 676,3 forint literenként, ez utóbbiakhoz képest a megtakarítás már jóval meghaladja a literenkénti hetvenöt forintot is.

Beavatkoznak a kormányok

Több régiós ország is hatósági árakkal próbálja fékezni az üzemanyagok drágulását, Magyarország mellett Horvátország és Szerbia is hasonló intézkedéseket vezetett be. Az árszabályozás egyik legnagyobb kockázata, hogy az alacsonyabb árak benzinturizmust indíthatnak el, ami ellátási problémákhoz vezethet.

Erre már van példa a régióban. Szlovéniában például az olasz és az osztrák autósok is átjárnak tankolni, ami a határ menti kutakon egyre gyakrabban okoz áruhiányt. Magyarország ezt a problémát azzal kezelte, hogy a védett áron csak magyar rendszámú és forgalmi engedéllyel rendelkező autók tankolhatnak, így az alacsonyabb árak elsősorban a hazai autósokat segítik.