Merznek nem tetszett, hogy csak kispados, sértődés lett a vége: ennyi volt az európai csúcsvadászgépnek – ismét külön utakon az Airbus és a Dassault

Véget ért a hatodik generációs európai harci repülőgép közös fejlesztéséről szóló, évek óta holtponton lévő tárgyalássorozat. Friedrich Merz kancellár Emmanuel Macron francia elnököt már tájékoztatta arról, hogy a közös repülőgép megépítése nem folytatódik – értesült a Handelsblatt német kormányzati forrásokból.

Németország és Franciaország külön fejleszt hatodik generációs vadászgépet / Fotó: StockTrek Images via AFP

A projekt keretében eredetileg egy pilótával vezethető vadászgépet kellett volna kifejleszteni, amelynek a FCAS elnevezésű jövőbeli légi harcrendszer magját kellett volna alkotnia. A tervezett rendszer részeként fejlesztenék azt a digitális rendszert is, amely a repülőgépeket drónokhoz és műholdakhoz kapcsolja, ezt a komponenst a két ország egyelőre közösen kívánja tovább fejleszteni.

A konkrét munkamegosztásról várhatóan július 17-én, a következő német–francia minisztertanácson döntenek. A mostani megoldás lényegében megegyezik azzal a kétgépes koncepcióval, amelyet a Német Repülő- és Űripari Szövetség, valamint az IG Metall szakszervezet már februárban javasolt. A jelenlegi tervek szerint az új vadászgépek a 2040-es évek elején állhatnak hadrendbe.

Nem tudtak kiegyezni a vállalatok

A kudarc hátterében az áll, hogy a projektben érintett cégek – a német oldalon az Airbus, a francia oldalon a Dassault – a politikai erőfeszítések ellenére sem tudtak megállapodni – magyarázta egy magas rangú német kormánytisztviselő a lapnak. A Dassault mindvégig vezető szerepet követelt magának, az Airbus viszont nem volt hajlandó másodrendű partner pozíciójába szorulni.

A döntés politikai üzenetet is hordoz. A szerdán a kabinet elé kerülő, és a berlini Nemzetközi Repülési Kiállításon (ILA) bemutatandó új nemzeti repülési stratégia keretében a német kormány is egyértelműen kifejezésre juttatja: a jövő harci repülőjének fejlesztésében Németország nem finanszírozói, hanem formáló szerepet kíván betölteni.

Merznek elfogadhatatlan lett volna egy olyan munkamegosztás, amelyben Németország csupán pénzt ad és csak asszisztál.

Berlin egyelőre megkönnyebbüléssel kezeli a patthelyzet feloldását. A projekt belső kormányzati körökben már régóta befejezettnek számított, Merz kancellár azonban halogatta a hivatalos bejelentést. A bejelentés időzítése – közvetlenül az ILA megnyitója előtt – nem véletlen: a kormány ezzel Németország légiipar-vezetői ambícióit kívánja hangsúlyozni.