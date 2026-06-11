Hivatalos: júliustól megváltozik a csomagrendelés Magyarországon, azonnali drágulás lép életbe – ezekkel a pluszösszegekkel kell számolni

Július 1-jétől Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok: az EU-n kívüli webáruházból rendelt, 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. Az intézkedés egyrészről védi a tagállami, így a magyar fogyasztókat, másrészt tisztességesebb versenyfeltételeket teremt az uniós és a harmadik országbeli kereskedők között – mutatott rá csütörtöki közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Új uniós vámszabály lép életbe, ami miatt az EU-n kívüli webáruházakból rendelt termékek drágulnak / Fotó: Zigmunds Dizgalvis / Shutterstock

Új vámkategóriát vezetnek be a külföldi webáruházakból rendelt kis értékű termékekre

Az EU Bizottsága által kihirdetett jogszabály – az uniós vámreform részeként – valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó. A NAV folyamatosan egyeztet a piaci szereplőkkel, hogy az átállás minél gördülékenyebb legyen. A kiscsomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd.

Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni.

A termékkategóriákat a vámtarifaszámok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor három különböző termékkategóriába tartozó (eltérő vámtarifaszámú) árut vásárol, ezért a fizetendő vám összesen 9 euró. Ha ugyanaz a vásárló három azonos típusú (azonos vámtarifaszámú) pamutpólót rendel, akkor a küldemény egyetlen termékkategóriát tartalmaz, így a fizetendő vám 3 euró.

A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni.

A szabály csak a 150 euró alatti belső értékű küldeményekre vonatkozik, az ennél értékesebb küldemények vámkezelésében változás nem lesz.

A július 1-jén hatályba lépő változás valamennyi uniós tagállamban egységesen alkalmazandó, így a harmadik országból érkező kiscsomagok vámkezelésének új szabályaival minden online vásárlónak érdemes számolnia.

A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, az érintett piaci szereplőket, logisztikai cégeket segíti a felkészülésben, de információ kérhető a 1819-es, külföldről a +36 1 461 1819-es számon ingyenesen hívható NAV Infóvonalon is.