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iráni konfliktus
Vance
béke

Fordulat: Vance szerint Irán mégis beengedi az atomellenőröket az országba

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Előrelépés történt a közel-keleti béke ügyében, úgy tűnik, az amerikai és iráni fél közeledik egymáshoz. J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke arról számolt be, hogy Teherán engedélyt adott arra, hogy az atomellenőrök visszatérhessenek az országba. Az egyeztetések akár azonnal megkezdődhetnek.
Nagy Krisztián
2026.06.22, 18:01
Frissítve: 2026.06.22, 18:11

Jelentős sikerről számolt be az amerikai alelnök a béketárgyalások első fordulója után. J. D Vance beszámolója szerint a felek megvitatták a Hormuzi-szoros újranyitásának feltételeit, valamint a regionális tűzszünettel kapcsolatos részleteket is.

Vance szerint Irán beengedi az atomellenőröket az országba
Vance szerint Irán beengedi az atomellenőröket az országba  / Fotó: AFP

A múlt héten aláírt előzetes békemegállapodás értelmében a harcokat minden fronton hamarosan le kell zárni. Ez vonatkozik a libanoni frontra is.

J. D. Vance optimista szavai

Az alelnök szerint a tárgyalások kiváló alapot teremtettek a végleges rendezésről szóló egyeztetésekhez:

A nukleáris kérdés az, amely miatt rendkívül bizakodóak vagyunk

− mondta Vance, majd hozzátette, hogy ez egy jelentős mérföldkő, valamint az első lépés annak irányába, hogy véglegesen megszűnjön az iráni atomfenyegetés.

Habár a perzsa állam konzekvensen ragaszkodott ahhoz, hogy nukleáris programja kizárólag polgári célokat szolgál a nemzetközi közösség számos tagja szkeptikusan állt a kérdéshez. Fordulópontot az jelentett, amikor Irán felfüggesztette az együttműködést az IAEA-val, az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) nukleáris ellenőrei pedig elhagyták az országot. Most úgy tűnik azonban, hogy a szakértők visszatérhetnek:

A folyamat a héten elindul

− számolt be Vance a fejleményekről, majd bizakodóan annyit mondott: a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (IAEA) folytatott egyeztetések akár azonnal megkezdődhetnek.

Az atomenergia kérdése

A teheráni vezetés hosszú ideje azt állítja, hogy nem célja atomfegyverek fejlesztése, azonban ezt a kijelentést a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szkepticizmussal kezelte. Annak érdekében, hogy Irán ne juthasson atomfegyverhez az Egyesült Államok, Kína, Franciaország, Oroszország, Németország és az Egyesült Királyság 2015-ben megállapodást kötött az országgal, ami a korlátozás mellett lehetővé tette, hogy az IAEA szakemberei ellenőrizhessék a nukleáris létesítményeket.

Donald Trump szerint az egyezmény (JCPOA) hiányos volt, valamint nem korlátozta Irán ballisztikusrakéta-programját, ezért még 2018-ban kiléptette az Egyesült Államokat a megállapodásból. A lépésre válaszul Teherán fokozatosan megvonta az IAEA hozzáférését a nukleáris létesítményekhez. Az ENSZ felügyeleti szerve pedig 2025 júliusában, az izraeli-amerikai bombázásokat követően vonult ki az országból.

Ez az évek óta húzódó feszült helyzet rendeződhet hamarosan Vance szerint.

A libanoni kérdés

A kiadott nyilatkozat értelmében a felek a Hormuzi-szoros megnyitásán kívül megállapodtak a libanoni helyzet rendezésében is. A tervek szerint hamarosan létrejöhet egy olyan koordinációs csoport, amely a katonai műveletek teljeskörű lezárásán dolgozik majd, ám ez nagy kihívás elé állíthatja a delegációkat:

Ez egy valódi próbatétel lesz

− mondta Szejjed Abbász Aragcsi, iráni külügyminiszter, utalva a várható nehézségekre.

Az előzetes békemegállapodás ugyan előírta a harcok azonnali berekesztését minden fronton, de Izrael nem állította le a libanoni hadműveleteket. Becslések szerint az első sikeres tárgyalások óta az izraeli hadsereg légicsapásai legalább 67 ember halálát okozták, míg a Hezbollah fegyveresei öt izraeli katonával végeztek.

 

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