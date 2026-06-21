Halálos tankincidens fenyegeti Magyar Péter tervét a védett üzemanyagárakról

Vérrel kezdődik a béke – ha tényleg elkezdődik –, amely előre lenyomta az olajárakat, és erre hivatkozva vezeti ki az üzemanyagok védett árát Magyar Péter kormánya. Miközben a háborúban álló Egyesült Államok és Irán Svájcban tárgyal, a közel-keleti hírportálok címoldalai a halál híreivel teltek meg, illusztrálva, mekkora kockázat mellett született meg a sietős magyar kormányzati intézkedés.

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Izraeli támadások tucatnyi halálos áldozatot követeltek Libanonban, miközben az Egyesült Államok és Irán tűzszüneti tárgyalásokat készül folytatni – ez a címe az arab Al Jazeera vezető anyagának, miközben Svájcban összeülnek a tárgyalók, a JD Vance alelnök vezett amerikaiak és az iráni delegáció.

Libanon szerint az izraeli támadások már több mint 4000 ember halálát okozták március óta, miközben várhatóan újabb tárgyalási fordulóra kerül sor Svájcban

– folytatja a hírportál.

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Az amerikai alelnök is Svájcba érkezett. Az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások folytatódnak, de Izrael és Libanon konfliktusa belerondíthat ebbe.

Az izraeli sajtó folyamatosan saját áldozataikkal foglalkozik

Eközben ha az izraeli hírportálokat pörgetjük, ezek is áldozatokról szólnak, de a saját oldalukról.

Habsoos Náv törzsőrmestert nevezték meg a dél-libanoni harckocsi-incidens negyedik elesett katonájaként – ez például a The Jerusalem Post vezető anyagának címe, és a lap így folytatja: Ugyanebben az incidensben életét vesztette Dor Gedalia Ben-Simhon alezredes (32 éves), Joáv Klein törzsőrmester (21 éves) és Liáv Kababia törzsőrmester (20 éves) is. Mindannyian az 52. zászlóalj, a 401. dandár katonái voltak.

Az incidens, amire az izraeli hadsereg véres ellencsapásokkal válaszolt,június 19-én, nem sokkal éjfél után történt a dél-libanoni Kfar Tibnit településnél, Nabatieh közelében, de azóta folyamatos az esettel kapcsolatos híráram. A támadásban egy izraeli Merkava harckocsi személyzete vesztette életét.

A beszámolók szerint egy drón találhatta el a zászlóaljparancsnok harckocsiját. Az Irán támogatta Hezbollahot teszik felelőssé a négy katona haláláért.