A szomszéd, aki nem fél a vendégmunkástól: miért működik a horvát modell, és miért bukhat meg a magyar?

Hatalmas fordulatot hajtott végre az elmúlt években Horvátország, akihez szívesen látogatnak el a magyarok, nyáron tömegesen. Ők az egyik leglátványosabb európai példája annak, hogyan válhat egy ország néhány év alatt munkaerő-kibocsátóból munkaerő-befogadóvá. Pont az ellenkezőjét tették, mint egyik első fajsúlyos intézkedésével Magyar Péter új kormánya. Sok más európai uniós tagországhoz képest versenyelőnyt biztosítva maguknak, és lekörözve a magyar gazdasági növekedést.

Mi történt a vendégmunkásoknak köszönhetően?

A gazdasági növekedés motorja: a külföldi munkaerő közvetlenül hozzájárult a horvát GDP tartós és látványos bővüléséhez, mivel a hazai lakosság kivándorlása után keletkezett űrt ők töltötték be.

A kritikus ágazatok stabilizálása: az építőipar és a vendéglátás működése fenntarthatatlanná vált volna a vendégmunkások nélkül, akik ma már a fizikai és szolgáltatói állások jelentős részét adják az országban.

Turisztikai csúcsok elérése: a főként Ázsiából és a Balkánról érkező szezonális dolgozók tették lehetővé, hogy a horvát idegenforgalom kiszolgálja a tömeges keresletet, és rekordot jelentő vendégéjszakát regisztráljon.

Vendégmunkások Horvátországban: ők voltak a siker kulcsa, nélkülük nem tudták volna kihasználni az adottságaikat a horvátok / Fotó: AFP

Horvátországban nem egy választási kampánnyal és Facebook-kommentek tömegével indult a fordulat, hanem a túlélésért hadakozással, levegőért kapkodással.

A vendégmunkásokat választották, ahogy egyébként a Tisza Párt előtt az egész régió.

Az egész Európa számára gyászos 2020-as években a horvát gazdasági növekedés meghaladta a magyart, vásárlóerő-paritáson számolva hátulról valamelyest elénk kerültek, és közben az EU átlagához is gyorsabban zárkóztak fel. Ez a folyamat nem a 2023-as csatlakozásnak tudható be az euró- és a schengeni övezethez, hiszen már előtte is zajlott.

A horvát jövedelemteremtés összetétele természetesen jelentősen eltér a magyartól – ezért mi megyünk hozzájuk nyaralni és nem ők mihozzánk –, de ha megnézzük, milyen feltételekkel jöhetett létre náluk az Európa-verő növekedés, arra jutunk, hogy nagyon is fontos következtetéseket tudunk levonni belőle a magunk számára. Az útjelzőtábla nem a vendégmunkások kitiltása felé irányít.