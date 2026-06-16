Milliárdos keretek és filléres csodák: akkora a különbség a vb-csapatokat vizsgálva, mint Franciaország és az NB II között
A Transfermarkt becslése szerint a világbajnokság legértékesebb csapata a francia válogatott, amelynek kerete 1,52 milliárd eurót ér. A második helyen az angolok állnak 1,36 milliárd euróval, míg a harmadik a spanyol válogatott 1,22 milliárd euróval. Az első ötösbe még a portugálok és a németek fértek be, mindkét válogatott megközelíti vagy meghaladja az egymilliárd eurós álomhatárt.
A számok önmagukban is nehezen felfoghatók, de a magyar futballhoz viszonyítva még látványosabb a különbség. Az NB I teljes piaci értéke jelenleg 153 millió euró, vagyis a francia válogatott közel tízszer annyit ér, mint a teljes magyar élvonal. Az NB II összértéke ennél is jóval szerényebb, 38,6 millió euró körül alakul, ami azt jelenti, hogy
a franciák teljes kerete nagyjából negyvenszer annyit ér, mint a magyar másodosztály összes játékosa együtt.
A magyar válogatott – melynek értékét Szoboszlai Dominik megduplázza – a maga valamivel 200 millió euró feletti értékével ugyan nem tartozna a világelithez, de a vb mezőnyének alsó harmadát egyértelműen megelőzné. A nemzeti csapat értéke nagyjából ötszöröse az NB II teljes játékosállományának.
Csepelről érkezett a világbajnokság egyik legnagyobb látványossága: a stadion előtt álló óriás mögött nemzetközi logisztikai művelet áll – meglepő részleteket árult el a művész
Június 11-én rajtolt a futballtörténelem eddigi legnagyobb világbajnoksága, amelynek egyik kiemelt helyszíne az atlantai Mercedes–Benz Stadion. A létesítmény előtt egy magyar alkotás fogadja majd a szurkolókat: Szőke Gábor Miklós monumentális sólyomszobra, amely az elmúlt években Atlanta egyik legismertebb turisztikai látványosságává nőtte ki magát. A művész a Világgazdaságnak mesélt arról is, hogy a stadion előtt álló óriás mögött komoly gazdasági, tervezési és logisztikai műveletek állnak.
A három legolcsóbb válogatott
A világbajnokság legkevesebbet érő csapata a katari válogatott, amelynek teljes keretét mindössze 19,9 millió euróra becsülik. Ez kevesebb, mint az NB II teljes értékének fele.
A második legolcsóbb résztvevő Jordánia, amelynek kerete 20 millió eurót ér. A csapat értékének nagyjából felét egyetlen játékos, Moussa Al-Tamari adja, aki a francia élvonalban futballozik.
A harmadik helyen Irak áll 21,2 millió euróval. Az iraki keret értéke még a magyar másodosztályétól is jelentősen elmarad, miközben a franciák játékosállománya több mint hetvenszer többet ér náluk.
A pénz nem mindig győz a világbajnokságon
A torna első napjainak legnagyobb gazdasági meglepetése kétségkívül a Spanyolország–Zöld-foki-szigetek mérkőzés volt.
A spanyol válogatott 1,22 milliárd eurós keretértékkel érkezett a világbajnokságra, míg a zöld-fokiak játékosainak összértéke alig haladja meg az 50 millió eurót. Ez több mint húszszoros különbséget jelent. Ennek ellenére a találkozó 0–0-s döntetlennel zárult, vagyis az egyik legdrágább csapat nem tudta legyőzni a torna egyik legolcsóbb résztvevőjét.
Minden idők legnagyobb üzlete lehet a 2026-os futball-világbajnokság: 104 Super Bowl egy hónap alatt – több tízmilliárd dollár bevétel csurranhat
A 2026-os észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság nemcsak sporttörténeti, hanem üzleti szempontból is mérföldkő lehet. A FIFA előzetes becslése szerint a 48 csapatos, 104 mérkőzéses futballtorna több mint negyvenmilliárd dollárral növelheti a globális GDP-t, miközben a közvetítési jogokból, szponzorációból és jegyeladásokból származó bevételek minden korábbi rekordot megdönthetnek.
A különbséget jól mutatja, hogy a spanyolok egyetlen sztárja, Lamine Yamal önmagában többet ér, mint a Zöld-foki-szigetek teljes kerete. A papírforma tehát elsöprő fölényt ígért, a pályán azonban ez egyáltalán nem látszott.
Nem ez volt az egyetlen olyan mérkőzés, ahol a pénz nem döntött:
- a belgák 547 millió eurós kerettel csak 1–1-re végeztek Egyiptom ellen,
- míg a brazilok – akiknek játékosállománya 928 millió eurót ér – szintén döntetlent játszottak a 448 millió euróra becsült marokkói válogatottal.
A világbajnokság első hete így gazdasági szempontból is fontos tanulságot hozott: a futballban a piaci érték ugyan jól mutatja az erőviszonyokat, de nem garantálja a győzelmet.
A pályán ugyanis időnként egy 20 millió eurós csapat is képes megállítani azokat, akiknek a kerete többet ér, mint a teljes magyar klubfutball együtt.