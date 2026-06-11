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Már az Egyesült Államok hulladéktelepein is vadásznak a volfrámra a kínai felvásárlók

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kínai kereskedők jelentek meg az amerikai fémhulladékpiacon, hogy volfrámot vásároljanak, ami tovább fokozza a stratégiai jelentőségű, árát tekintve történelmi magasságokba emelkedett fémért zajló globális versenyt. A kereslet növekedése mögött a bányatermelés visszaesése, valamint a védelmi ipar, a repülőgépgyártás és az ipari szerszámgyártás egyre nagyobb nyersanyagigénye áll.
VG
2026.06.11, 17:46
Frissítve: 2026.06.11, 18:02

Az iparági szereplők szerint a kínai felvásárlók 2025 eleje óta aktívan keresik az amerikai volfrámforrásokat, gyakran a helyi újrahasznosító cégeknél is magasabb ajánlatokat téve – számol be róla az Origo a Financial Times alapján. Úgy tűnik, a hadiiparban is alapvető fontosságúnak számító fémnél a megszokott árszintek többszörösét is hajlandók megfizetni a felvásárlók akkor is, ha a hulladékból nyerik azt vissza.

volfrám, tungsten
Már az amerikai hulladéktelepekről is felvásárolnák a kínaiak a volfrámot, annyira kell a lőszerfém / Fotó: Freepik (illusztráció)

Kifeszített a volfrámpiac, mindenkinek a lőszerfém kell

A piaci kifeszítettséget jól jelzi, hogy az Argus Media adatai szerint a volfrámhulladék ára 2025 májusa óta 350 százalékkal emelkedett, miközben a finomított volfrám drágulása 200 százalék körüli. Az ammónium-paravolframát jegyzése április végén történelmi csúcsot ért el.

A folyamat hátterében Kína meghatározó piaci szerepe is áll. Az ország a globális volfrámtermelés és -feldolgozás jelentős részét ellenőrzi, miközben az elmúlt években kitermelési kvótákkal és exportkorlátozásokkal szűkítette a kínálatot. 

Bár Peking hivatalosan tiltja a volfrámhulladék importját, a fém külföldi feldolgozása után az abból készült termékek továbbra is bejuthatnak az országba.

A Project Blue adatai szerint az idén nőtt az amerikai volfrámhulladék kivitele olyan ázsiai újrahasznosító központokba, mint a Fülöp-szigetek, Tajvan, Vietnám és Dél-Korea. Azt ugyanakkor nem sikerült igazolni, hogy a feldolgozott anyagok végső célállomása Kína lenne.

A volfrám stratégiai jelentőségét az adja, hogy a fémet számos iparág használja fel

nélkülözhetetlen egyebek között páncéltörő lőszerek, rakéták, vágószerszámok és bányászati berendezések gyártásában.

Az Egyesült Államok ezért igyekszik diverzifikálni beszerzési forrásait és mérsékelni a kínai függőséget, egyebek mellett új bányaprojektek támogatásával.

Az elemzők szerint a volfrámpiac tartós szuperciklusba lépett. A kínai exportkorlátozások, a Washington és Peking közötti kereskedelmi feszültségek, valamint a fegyveres konfliktusok miatt növekvő védelmi ipari kereslet együttesen szűkítették a kínálatot, miközben a globális készletek jelentősen megcsappantak.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

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