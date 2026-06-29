Ez fájni fog: maga alá temeti a Volkswagen a Magyarországon is jelen lévő német autóipari multi csúcsfejlesztését – nincs már rá pénze, 1,5 milliárd eurót dobtak ki az ablakon

A Volkswagen a szélesebb körű költségcsökkentési intézkedések részeként meg kívánja szüntetni a Bosch-sal fennálló, automatizált vezetési technológiák fejlesztésére irányuló együttműködését. A Bosch és a Volkswagen szoftverfejlesztő leányvállalata, a Cariad közötti partnerség 2022-ben indult azzal a céllal, hogy a Volkswagen-csoport különböző márkái számára vezetéstámogató és autonóm vezetési rendszerekhez szükséges szoftvereket fejlesszenek.

Tovább folytatja a költségcsökkentést a Volkswagen / Fotó: Ronny Hartmann / AFP

Az Investing cikke szerint a Bosch és a Cariad közös közleményben megerősítette, hogy hosszú ideje együttműködnek annak érdekében, hogy az automatizált vezetési rendszerek elérhetővé váljanak a globális tömegpiac számára.

„Alapelvünk, hogy fejlesztési együttműködéseinket rendszeresen felülvizsgáljuk, és folyamatosan értékeljük, hogy azok összhangban állnak-e stratégiai és technológiai célkitűzéseinkkel, valamint az aktuális piaci folyamatokkal” – áll a közleményben. A vállalatok hozzátették, hogy a partnereikkel folytatott bizalmas egyeztetésekről nem nyilatkoznak.

Ugyanakkor a Bild német lap értesülései szerint a projekt nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, annak ellenére, hogy mintegy 1,5 milliárd eurót (1,71 milliárd dollárt) fordítottak rá. A lap forrásai szerint a belső értékelések arra a következtetésre jutottak, hogy a kifejlesztett technológia egyelőre nem versenyképes.

Az együttműködés a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően szűnik meg, és a végleges megszüntetés legkorábban hétfőn várható. A lap szerint a Volkswagen az automatizált vezetési rendszerekhez szükséges hardvert és szoftvert egy új partnertől kívánja beszerezni. A vállalat jelenleg keresi a Bosch utódját, és a tervek szerint szeptemberig megköti az új együttműködési szerződést.

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