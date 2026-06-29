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autóipar
Bosch csoport
Volkswagen

Ez fájni fog: maga alá temeti a Volkswagen a Magyarországon is jelen lévő német autóipari multi csúcsfejlesztését – nincs már rá pénze, 1,5 milliárd eurót dobtak ki az ablakon

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Véget érhet a több évre visszatekintő együttműködés. A Volkswagen a szélesebb körű költségcsökkentési miatt szüntetné meg partnerségét a Bosch-sal.
VG
2026.06.29, 07:50
Frissítve: 2026.06.29, 07:52

A Volkswagen a szélesebb körű költségcsökkentési intézkedések részeként meg kívánja szüntetni a Bosch-sal fennálló, automatizált vezetési technológiák fejlesztésére irányuló együttműködését. A Bosch és a Volkswagen szoftverfejlesztő leányvállalata, a Cariad közötti partnerség 2022-ben indult azzal a céllal, hogy a Volkswagen-csoport különböző márkái számára vezetéstámogató és autonóm vezetési rendszerekhez szükséges szoftvereket fejlesszenek.

Volkswagen VW német autógyártó
Tovább folytatja a költségcsökkentést a Volkswagen / Fotó: Ronny Hartmann / AFP

Az Investing cikke szerint a Bosch és a Cariad közös közleményben megerősítette, hogy hosszú ideje együttműködnek annak érdekében, hogy az automatizált vezetési rendszerek elérhetővé váljanak a globális tömegpiac számára.

„Alapelvünk, hogy fejlesztési együttműködéseinket rendszeresen felülvizsgáljuk, és folyamatosan értékeljük, hogy azok összhangban állnak-e stratégiai és technológiai célkitűzéseinkkel, valamint az aktuális piaci folyamatokkal” – áll a közleményben. A vállalatok hozzátették, hogy a partnereikkel folytatott bizalmas egyeztetésekről nem nyilatkoznak.

Ugyanakkor a Bild német lap értesülései szerint a projekt nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, annak ellenére, hogy mintegy 1,5 milliárd eurót (1,71 milliárd dollárt) fordítottak rá. A lap forrásai szerint a belső értékelések arra a következtetésre jutottak, hogy a kifejlesztett technológia egyelőre nem versenyképes.

Az együttműködés a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően szűnik meg, és a végleges megszüntetés legkorábban hétfőn várható. A lap szerint a Volkswagen az automatizált vezetési rendszerekhez szükséges hardvert és szoftvert egy új partnertől kívánja beszerezni. A vállalat jelenleg keresi a Bosch utódját, és a tervek szerint szeptemberig megköti az új együttműködési szerződést.

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Húsbavágó következményekkel jár a Volkswagen átalakítása, a német autóipari óriás vezérigazgatója, Oliver Blume ugyanis akár 100 000 munkahelyet is megszüntetne a következő néhány évben, és négy német gyárban is beszüntetné a gyártást – írja a Reuters a Manager Magazin pénteken megjelentetett információi alapján.

A német lap információi szerint a vezérigazgató a leépítések mellett öt évben körülbelül 15 százalékkal 130 milliárd euróra faragná le a járműgyártó beruházási költségeit.

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