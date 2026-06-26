Fekete nap Németországban, megkezdődött a Volkswagen feldarabolása: eladták a legértékesebb gyáraikat, mostantól ők az új tulajdonosok – „Kétségbeejtő a helyzet”
Újabb fájdalmas lépésre kényszerült a Volkswagen: a német autóipari óriás megválik egyik legjövedelmezőbb leányvállalatának irányításától. A konszern 7,4 milliárd euróért értékesíti az Everllence 51 százalékos részesedését az amerikai Bain Capital befektetési társaságnak, miközben a vállalat maga egyre komolyabb nyomás alatt áll. A tranzakció azért váltott ki nagy visszhangot Németországban, mert éppen attól az üzletágtól válik meg a Volkswagen, amely az elmúlt években stabil növekedést és kiemelkedő nyereséget biztosított.
A Handelsblatt értesülése szerint a Volkswagen igazgatósága és felügyelőbizottsága többórás egyeztetés után döntött a Bain Capital ajánlatának elfogadásáról. Az amerikai befektető végül olyan riválisokat előzött meg, mint a CVC Capital Partners, az EQT vezette konzorcium, a Porsche SE, valamint Katar és Szingapúr állami befektetési alapjai.
A végleges szerződést ugyan még nem írták alá, de a megállapodást már eldöntöttnek tekintik.
A Volkswagen éppen a legértékesebb üzletágát adja fel
Az Everllence – korábbi nevén MAN Energy Solutions – messze nem egy hagyományos ipari vállalat. A cég hajómotorokat, erőművi motorokat, ipari energiatermelő rendszereket és nagyteljesítményű hőszivattyúkat fejleszt és gyárt, miközben egyre fontosabb szereplővé vált az adatközpontok energiaellátásában is.
A mesterséges intelligencia gyors terjedése világszerte robbanásszerű keresletet teremt a nagy teljesítményű generátorok iránt, ebből pedig az Everllence az elmúlt időszak egyik legnagyobb nyertesévé vált. A vállalat 2025-ben 4,9 milliárd eurós árbevételt ért el, világszerte több mint 16 200 embert foglalkoztat, és több mint 140 telephelyen működik.
Éppen ezért különösen érzékeny a döntés. A német Spiegel találóan úgy fogalmazott, az Everllence szinte mindenben az ellenkezője annak, amivé a Volkswagen az utóbbi években vált:
stabil, magas nyereséggel működik, és olyan piacokon van jelen, ahol a következő években is erőteljes növekedés várható.
A Volkswagen eközben egészen más problémákkal küzd. Az elektromos autók piacán egyre erősebb a verseny, Kínában folyamatosan veszít piaci részesedéséből, miközben a nyereséghányad csökken, és a németországi működés költségei is jelentős nyomást helyeznek a vállalatra.
A konszern az elmúlt hónapokban létszámleépítéseket jelentett be, több gyár jövője is bizonytalanná vált, ezért a befektetők régóta várták, milyen lépésekkel próbálja javítani pénzügyi helyzetét.
A mostani tranzakció ugyan jelentős, 7,4 milliárd eurós friss forrást biztosít a Volkswagen számára, ugyanakkor sok elemző szerint egyben azt is jelzi, hogy a vállalat már a legértékesebb eszközeihez is kénytelen hozzányúlni.
A Volkswagen kisebbségi tulajdonos marad
A megállapodás értelmében a Bain Capital 51 százalékos tulajdonrészt szerez az Everllence-ben, míg a Volkswagen 49 százalékot megtart. Ez azt jelenti, hogy a német konszern továbbra is részesedik a vállalat eredményéből, ugyanakkor az irányítás joga az amerikai befektetőhöz kerül.
A döntés azért is meglepő, mert korábban sokan arra számítottak, hogy a Porsche–Piëch családokhoz és Katarhoz kötődő konzorcium lesz a befutó. A folyamatot azonban összeférhetetlenségi szabályok befolyásolták: több felügyelőbizottsági tag egyszerre volt érintett a Volkswagen és a pályázó konzorcium oldalán is, ezért nem vehettek részt a szavazásban. Ez végül megnyitotta az utat a Bain Capital előtt.
Önmagában nem szokatlan, hogy egy nagyvállalat értékesít egy üzletágat. A mostani ügylet jelentőségét az adja, hogy a Volkswagen nem egy veszteséges vagy periférikus tevékenységétől válik meg, hanem attól a vállalattól, amely az elmúlt években a legstabilabb növekedést és a legjobb nyereségességet produkálta.
Éppen ezért a tranzakciót Németországban sokan már nem egyszerű portfóliótisztításként értékelik, hanem annak jeleként, hogy a Volkswagen a jelenlegi pénzügyi és piaci nyomás közepette egyre nehezebb kompromisszumokra kényszerül. A 7,4 milliárd eurós bevétel rövid távon javíthatja a konszern pénzügyi mozgásterét, hosszabb távon azonban az is kérdés, milyen hatással lesz a vállalat jövőbeni növekedési lehetőségeire, hogy elveszíti az irányítást egyik legígéretesebb üzletága felett.