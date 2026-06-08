Nagy bejelentést tett a Wizz Air: érkezik a várva várt fejlesztés, Elon Musknak hála, vége a repülő módnak – kiderült, mikortól internetezhetünk a felhők felett

Évtizedekig a repülés egyet jelentett a digitális detoxszal: amint az ajtók bezáródtak, a telefon átállt repülő üzemmódba és az internet-hozzáférés megszűnt. A Wizz Air most hivatalosan is véget vet ennek a korszaknak.

A Wizz Air 2027-től biztosítja a műholdas internetet a járatain / Fotó: NurPhoto via AFP

A Wizz Air, Közép-Európa piacvezető légitársasága ugyanis a diszkontmodellben működő légicégek között elsőként fokozatosan elérhetővé teszi flottájában a Starlink műholdas internetet 2027-től. Ez a lépés nemcsak a Wizz Air számára mérföldkő, hanem a megfizethető és mindig online utazási élményben is hatalmas előrelépés.

A jó minőségű fedélzeti internet szolgáltatás évek óta luxusnak számított és csak a prémium repülőjegyek mellé volt elérhető. Azzal, hogy a Wizz Air is bevezeti a Starlinket, megfordítja ezt a trendet: a diszkontáron utazók fogják kapni a legkorszerűbb szolgáltatást.

„A diszkontutazás mindig is arról szólt, hogy minél több ember számára legyenek elérhetőek a modern kor adta lehetőségek” – mondta Ian Malin, a Wizz Air kereskedelmi igazgatója. „2027-ben ezt a szemléletet visszük még tovább. Utasainknak nem kell választaniuk a megfizethető jegyárak és a megbízható fedélzeti internet között, hogy kapcsolatban maradhassanak a számukra fontos emberekkel, vagy épp a munkájukkal. Büszkék vagyunk arra, hogy a Starlinkkel együttműködve vezető szerepet vállalunk ebben a változásban.”

A szolgáltatáshoz szükséges átalakításokat 2027-től kezdik el a Wizz Air flottáján, hogy az utasok gyors és megbízható internetszolgáltatást kapjanak akár 10 kilométer magasságban is.

„Nagyon boldogok vagyunk, hogy elhozhatjuk a Starlink szolgáltatást a Wizz Air fedélzetére és ezzel több millió ember utazási élményét tehetjük még jobbá. Ezt a technológiát pontosan arra fejlesztettük ki, amire most használni fogják: a személyzet és az utasok zavartalan internetszolgáltatására utazómagasságon. Alig várjuk, hogy felszállástól leszállásig biztosíthassuk a nagy sebességű internet-hozzáférést a Wizz Air repülőgépein utazóknak” – mondta Jason Fritch, a SpaceX Starlink vállalati értékesítési alelnöke.