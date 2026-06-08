Rakétatámadások az izraeli légtérben: törölte Tel-Avivba tartó járatait a Wizz Air
A Wizz Air és az Austrian Airlines hétfőn bejelentette, hogy ideiglenesen felfüggesztik izraeli járataikat, reagálva az iráni–izraeli konfliktus legújabb eszkalációjára.
A Wizz Air június 8-án és 9-én nem indítja el Izraelbe tartó repülőit, és a társaság tájékoztatása szerint az újraindítást legkorábban június 10-re tervezik – a helyzet alakulásától függően.
A vállalat hangsúlyozta, hogy az utasok és a személyzet biztonsága az elsődleges szempont, és szorosan figyelemmel kíséri az eseményeket az illetékes hatóságokkal együttműködve. Az Austrian Airlines különösen érzékeny helyzetbe kerül: a társaság csak a múlt héten repítette újra gépeit Izraelbe, ám hétfői járatait szintén törölni kényszerült.
Izrael a rakétatámadások ellenére nem rendelt el légtérzárat. A Tel-Aviv melletti Ben Gurion repülőtér működik, kisebb késésekkel ugyan, de a nemzetközi járatokat fogadják és indítják.
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Joáv Kis izraeli oktatási miniszter bejelentette: kedden sem lesz tanítás az iskolákban. Előkészületek folynak ugyanakkor a szerdai részleges nyitásra, amikor kis csoportokban megkezdődhet az oktatás.
Nagy bejelentést tett a Wizz Air: érkezik a várva várt fejlesztés – kiderült, mikortól internetezhetünk a felhők felett
A Wizz Air, Közép-Európa piacvezető légitársasága ugyanis a diszkontmodellben működő légicégek között elsőként fokozatosan elérhetővé teszi flottájában a Starlink műholdas internetet 2027-től. Ez a lépés nemcsak a Wizz Air számára mérföldkő, hanem a megfizethető és mindig online utazási élményben is hatalmas előrelépés.