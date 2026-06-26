Feltámadt a háború az Xbox és PlayStation között, vége a jóvilágnak: drágulnak a konzolok, újból hódítanak az exkluzív címek

Komoly áremelést jelentett be a Microsoft: augusztus 1-jétől világszerte drágulnak az Xbox konzolok, a 2 terabájtos modell pedig eltűnik a kínálatból. A 512 gigabájtos változatok ára 100 dollárral, vagyis nagyjából 31 ezer forinttal, az 1 terabájtos modelleké pedig 150 dollárral, mintegy 47 ezer forinttal emelkedik. A vállalat a memória- és adattároló chipek drágulásával indokolja a döntést.

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A Microsoft közlése szerint az elmúlt hónapokban még próbálták elkerülni az újabb áremelést, de a beszállítókkal folytatott tárgyalások sem hoztak megoldást. A cég azt állítja, hogy a konzolok számára kulcsfontosságú memória- és tárhelykomponensek ára több mint két és félszeresére nőtt, és 2027 őszére újabb duplázódást várnak. Ez különösen érzékenyen érinti a konzolgyártókat, mert a játékkonzolokat hagyományosan nem nagy haszonkulccsal, sokszor kifejezetten önköltség alatt értékesítik, a profitot pedig a játékokból, előfizetésekből és digitális vásárlásokból termelik ki.

Az új amerikai árak alapján

a legolcsóbb Xbox Series S is 499,99 dollárba , nagyjából 156 ezer forintba kerülhet,

, nagyjából 156 ezer forintba kerülhet, míg az Xbox Series X digitális változata 749,99 dollárra , vagyis mintegy 234 ezer forintra,

, vagyis mintegy 234 ezer forintra, a lemezes verzió pedig 799,99 dollárra, körülbelül 249 ezer forintra drágulhat.

A Microsoft helyzete azért különösen kényes, mert nem ez az első áremelés. A vállalat tavaly októberben már 20–70 dollárral drágított az Egyesült Államokban, most viszont ennél jóval nagyobb, globális áremelés jön. Ez könnyen visszafoghatja az új vásárlókat, különösen akkor, amikor a konzolgeneráció már a ciklusa második felében jár.

Nem csak az Xbox drágult, a Sony is küzd

A Sony sem úszta meg: áprilisban a PlayStation 5 is jelentősen drágult . Az Egyesült Államokban a lemezes PS5 ajánlott ára 649,99 dollárra, vagyis nagyjából 203 ezer forintra, a digitális kiadásé 599,99 dollárra, mintegy 187 ezer forintra, a PS5 Próé pedig 899,99 dollárra, körülbelül 281 ezer forintra nőtt. Európában a standard PS5 ára 649,99 euró, a digitális verzióé 599,99 euró, a PS5 Próé pedig 899,99 euró lett. A Sony szintén a globális gazdasági nyomással és az alkatrészköltségekkel magyarázta a lépést.