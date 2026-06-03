Felejtsük el, amit eddig gondoltunk a hollywoodi kasszasikerekről – a Z generáció fenekestől forgatja fel az álomgyárat
A videómegosztón szocializálódott online tartalomgyártók hollywoodi sikerének oka az lehet, hogy a blockbusterekhez képest igen alacsony költségvetéssel dolgoznak, miközben már a premier előtt is rendelkeznek egy elkötelezett rajongótáborral. Ezek az alkotók YouTube-csatornájuk követői révén olyan marketingelőnyt élveznek, amely jelentősen csökkenti a reklámköltségeket és megkönnyíti a közönség elérését is – írja az Origo.
Tarolnak a YouTube-horrorok
A filmipar hagyományosan filmiskolákból, reklámügynökségektől vagy a független filmesek világból toborozta az új rendezőket. Ám most egy olyan generáció lépett a színre, amely a videómegosztó platformokon sajátította el a történetmesélés, a vágás és a vizuális effektek használatát. Ennek egyik legismertebb alakja a 20 éves Kane Parsons, aki idén YouTube-sorozatából készített egész estés mozifilmet.
A Backrooms már a nyitóhétvégén 81 millió dolláros amerikai és 118 millió dolláros globális bevételt hozott.
Hasonló eredményt ért el Curry Barker Obsession című horrorfilmje is, amely átlépte a 100 millió dolláros amerikai jegybevételt. A Backrooms különösen figyelemre méltó, mert körülbelül 10 millió dollárból készült, így rendkívül magas megtérülést produkált.
Az eredmények azt mutatják, hogy az online térből érkező alkotók akkora közönséget képesek bevonzani a mozikba, amely több esetben még az olyan nagy költségvetésű franchise-filmeket is megelőztek a jegyértékesítési rangsorokban, mint például a Star Wars legutóbbi része.
A teljes cikket az Origon olvashatja.