Zelenszkij megint könyörög: légvédelmi rakétákat követel Trumptól

Oroszország nagyszabású, összehangolt támadást hajtott végre Ukrajna ellen. A hadművelet során Kijevre és térségére, Dnyipróra, valamint Harkivra drónok és rakéták csaptak le, az áldozatok száma folyamatosan növekszik. Mindeközben Volodimir Zelenszkij amerikai segítséget sürget.
Nagy Krisztián
2026.06.02, 15:43

Az éjszakai csapás legsúlyosabban Kijevet érintette, ahol több tucat lakóépület, valamint a civil infrastruktúra rongálódott meg. A következmények katasztrofálisak, Zelenszkij elnök szerint pedig Ukrajna egy ilyen volumenű támadás ellen, az Egyesült Államok segítsége nélkül, gyakorlatilag védtelen.

Zelenszkij megint könyörög: légvédelmi rakétákat követel Trumptól / Fotó: Hans Lucas via AFP

Zelenszkij amerikai segítséget kér

A támadásban összesen 656 támadó drón és 73 különböző típusú rakéta zúdult Ukrajnára. Az eszközök között ballisztikus rakéták is voltak, melyek ellen a védekezés költséges és kifinomult technikát igényel:

Európának saját ballisztikus rakéták elleni védelemre van szüksége ahhoz, hogy ezt a háborút végre le lehessen zárni. Ehhez az Egyesült Államok által szállított Patriot-rendszerek elengedhetetlenek. Továbbra is számítunk partnereink támogatására és várjuk a mai támadásra adott hatékony válaszreakciókat 

− fogalmazott közösségimédia-posztjában Volodimir Zelenszkij, ukrán elnök.

A Patriot egy több elemből álló, közép-hatótávolságú légvédelmi rendszer, mely képes repülőgépek, cirkálórakéták, valamint ballisztikus rakéták elfogására. A rendszer ára megközelítőleg 360 millió és 1 milliárd dollár között mozog, mely a fegyverek pontos specifikációjától és a védeni kívánt terület nagyságától függ. A kifinomult rakéták nagyjából 4-5 millió dollárba kerülnek, így az üzemeltetési költségek igen magasak, az amerikai gyártási kapacitások pedig limitáltak.

Az áldozatok száma tovább növekszik

A legsúlyosabb csapás Kijevet érte, ahol több tucat lakóépület rongálódott meg, Dnyipróban pedig egy négyszintes lakóházat ért találat. Az áldozatok száma folyamatosan növekszik, számos embert elveszettként tartanak számon, a halottak között pedig gyermekek is vannak:

  • Legfrissebb információk szerint Kijevben 38 embert ápolnak kórházban, az áldozatok száma pedig három fő, míg
  • Dnyipróban 37 sebesültről és 11 halottról számolt be Olekszandr Hansa, a terület katonai közigazgatási vezetője.

Volodimir Zelenszkij posztjában emlékeztette a lakosságot arra, hogy semmi esetre se hagyják figyelmen kívül a légiriadókat, veszély esetén mindenki vonuljon az óvóhelyekre.

 

