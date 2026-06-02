Zelenszkij megint könyörög: légvédelmi rakétákat követel Trumptól
Az éjszakai csapás legsúlyosabban Kijevet érintette, ahol több tucat lakóépület, valamint a civil infrastruktúra rongálódott meg. A következmények katasztrofálisak, Zelenszkij elnök szerint pedig Ukrajna egy ilyen volumenű támadás ellen, az Egyesült Államok segítsége nélkül, gyakorlatilag védtelen.
Zelenszkij amerikai segítséget kér
A támadásban összesen 656 támadó drón és 73 különböző típusú rakéta zúdult Ukrajnára. Az eszközök között ballisztikus rakéták is voltak, melyek ellen a védekezés költséges és kifinomult technikát igényel:
Európának saját ballisztikus rakéták elleni védelemre van szüksége ahhoz, hogy ezt a háborút végre le lehessen zárni. Ehhez az Egyesült Államok által szállított Patriot-rendszerek elengedhetetlenek. Továbbra is számítunk partnereink támogatására és várjuk a mai támadásra adott hatékony válaszreakciókat
− fogalmazott közösségimédia-posztjában Volodimir Zelenszkij, ukrán elnök.
A Patriot egy több elemből álló, közép-hatótávolságú légvédelmi rendszer, mely képes repülőgépek, cirkálórakéták, valamint ballisztikus rakéták elfogására. A rendszer ára megközelítőleg 360 millió és 1 milliárd dollár között mozog, mely a fegyverek pontos specifikációjától és a védeni kívánt terület nagyságától függ. A kifinomult rakéták nagyjából 4-5 millió dollárba kerülnek, így az üzemeltetési költségek igen magasak, az amerikai gyártási kapacitások pedig limitáltak.
Az áldozatok száma tovább növekszik
A legsúlyosabb csapás Kijevet érte, ahol több tucat lakóépület rongálódott meg, Dnyipróban pedig egy négyszintes lakóházat ért találat. Az áldozatok száma folyamatosan növekszik, számos embert elveszettként tartanak számon, a halottak között pedig gyermekek is vannak:
- Legfrissebb információk szerint Kijevben 38 embert ápolnak kórházban, az áldozatok száma pedig három fő, míg
- Dnyipróban 37 sebesültről és 11 halottról számolt be Olekszandr Hansa, a terület katonai közigazgatási vezetője.
Volodimir Zelenszkij posztjában emlékeztette a lakosságot arra, hogy semmi esetre se hagyják figyelmen kívül a légiriadókat, veszély esetén mindenki vonuljon az óvóhelyekre.