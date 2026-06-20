Zelenszkij nem sokáig bírta a megaláztatást: máris visszaküldte a kitüntetését Nawrockinak – simán feladta postán

Volodimir Zelenszkij elnök június 20-án visszaadta Varsónak a lengyel kitüntetését, miután Karol Nawrocki lengyel elnök egy ukrán katonai egység nevével kapcsolatos diplomáciai vita során megfosztotta őt az ország legmagasabb rangú tiszteletbeli címétől, írja a Kyev Independent.

Zelenszkij nem sokáig bírta a megaláztatást: máris visszaküldte az érmet Nawrockinak – simán feladta postán

Zelensky a Nova Poston – Ukrajna vezető postai szolgáltatóján, amelynek fiókjai egész Lengyelországban működnek – keresztül küldte vissza az érmet, és megköszönte a lengyel népnek az oroszországi teljes körű invázió idején tanúsított támogatását és szolidaritását.

A közösségi médiában közzétett üzenetében hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is nyitott marad a Lengyelországgal való párbeszédre, hogy elkerülje „népeink múltjának bonyolult és fájdalmas fejezeteinek félreértelmezését”.

Úgy hittük, hogy a 2023-ban odaítélt Fehér Sas Rend az ukrán népnek és a hadseregünknek szól. Ezt gondoltu akkor

– írta Zelenszkij az X-en. „Ma visszaküldtem a rendet a lengyel elnöknek.” Zelenszkij kabinetfőnöke, Kirill Budanov azt nyilatkozta, hogy lemond a Lengyel Köztársasági Érdemrend Arany Tisztikeresztjéről, amelyet tavaly kapott, tiltakozásul egy olyan lépés ellen, amelyet Oroszországnak adott „ajándéknak” nevezett.

Ahogy arról beszámoltunk, Nawrocki június 19-én, egy nappal korábban vonta vissza Zelenszkij Fehér Sas-rendjét, miután nyilvános felháborodást váltott ki az ukrán elnök döntése, miszerint egy aktív szolgálatban álló ukrán katonai egységet az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) után nevezett el. Ez egy második világháborús nacionalista szervezet, amelyet Lengyelországban a volhíniai régióban történt lengyel civilek lemészárlásáról ismert.

A kitüntetést 2023-ban az akkori elnök, Andrzej Duda adta át Zelenszkijnek.