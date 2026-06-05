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Volodimir Zelenszkij
Barátság kőolajvezeték
Magyar Péter

Megtört a jég, de Zelenszkijnél Magyar Péter se éri el, amit Orbán Viktor se tudott

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A közeljövőben ismét Budapestre látogathat az ukrán elnök a Magyar Hang értesülései szerint. A diplomáciai esemény részleteiről már zajlanak az egyeztetések, bár Zelenszkij látogatásának időpontját egyelőre nem erősítették meg.
Csókási Annamária
2026.06.05, 13:00

Budapestre látogathat Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – írja a Magyar Hang. A lap érdeklődésére Sándor Fegyir, Ukrajna budapesti nagykövete azt írta, „tárgyalások folynak egy közeljövőben esedékes budapesti látogatásról”, ugyanakkor pontos időpont nincs megadva, mikor kerülhet sor erre. A kormányszóvivői tájékoztatón ezzel kapcsolatban azt közölték, hogy nem erősítik meg ezeket a híreket, ugyanakkor elmondták, a találkozónak számos feltétele van, ezek egyike a külhoni magyarok oktatási jogainak biztosítása, amelyeknek év végéig kell teljesülniük.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnökorosz-ukrán háború, Ukrajna, KijevMagyar Péter
Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke / Fotó: Christine Olsson / TT / AFP

Zelenszkijnek számos dolga lenne Budapesten

Magyar Péter miniszterelnök a napokban jelentette be, hogy a kormány teljes körű megállapodásra jutott Ukrajnával a százezres magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán. A megállapodás három hét intenzív magyar–ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is.

Az ukrán nyelvtörvényt Volodimir Zelenszkij elődje, Petro Porosenko szentesítette 2019-ben. A törvény a magánbeszélgetéseket és a vallási szertartásokat kivéve gyakorlatilag mindenhol kötelezővé teszi az ukrán nyelv használatát, amelynek megsértéséért jogi felelősségre vonást, bírságot, a nemzeti szimbólumok meggyalázása esetén akár börtönbüntetést is kilátásba helyez.

Később az ukrán fél jelezte, hogy az uniós csatlakozás érdekében hajlandóak enyhíteni a korábban elfogadott törvényeken, 2025 novemberében pedig elküldtek az Orbán-kormánynak egy törvénytervezetet, és úgy tűnt, a tizenegy magyar követelés közül ötöt hajlandóak lennének teljesíteni.

A magyar-ukrán diplomácia bajban van

Ugyan az ukrán és a korábbi magyar vezetés között a viszony már régóta fagyos volt, a 2026-os országgyűlési választások előtt viszont tovább mélyítette az árkokat a megrongálódott Barátság-kőolajvezeték, illetve a pénzszállító ukrán konvoj elleni magyar akció.

Ukrajna bemutatta a Barátság kőolajvezetéket ért orosz csapás következményeit a külföldi diplomáciai képviseleteknek is idén márciusban. A magyar küldöttség visszatért Budapestre, Orbán Viktor miniszterelnök úgy értékelte a küldetést, hogy "sikerült elérni, hogy az ukránok megmozduljanak". A Czepek Gábor energiaügyi államtitkár vezette, március 11-én Ukrajnába érkezett

magyar küldöttséget nem engedték be a Barátság vezeték sérült szakaszához.

Így a delegáció nem tudta személyesen felmérni az infrastruktúra állapotát. A magyar szakemberek azonban részt vettek a Naftogaz és a külügyminisztérium tájékoztatóján, ahol fényképeket és videófelvételeket mutattak be nekik a vezetékről. Orbán Viktor a küldöttség hazatérése után úgy nyilatkozott, hogy a magyar tisztviselőknek sikerült mozgásra bírniuk az ukrán felet.

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