Miközben zenészek ezrei perelik a mesterséges intelligenciával zenét generáló startupokat, a piac egésze továbbra is robbanásszerű növekedést mutat. Az AI-zeneipar egyik legismertebb piaci szereplője, a Suno újabb több százmillió dolláros tőkebevonást jelentett be, miközben a Spotify is már nemcsak eltűri, hanem üzleti lehetőséget is lát a mesterséges intelligencia által készített zenékben.

Amennyire utálják, annyira népszerű: az AI-zeneipar továbbra is hasít, még a Spotify is belátta – hiába a sok pereskedés / Fotó: Poetra.RH

A Suno szerdán közölte, hogy több mint 400 millió dollárnyi (mintegy 145 milliárd forintnyi) friss tőkét vont be. A tranzakció után a vállalat értéke már 5,4 milliárd dollárra (közel 1950 milliárd forintra) emelkedett. Ez különösen látványos növekedés annak fényében, hogy a cég 2025 novemberében még 2,45 milliárd dolláros értékeltség mellett gyűjtött be 250 millió dollárt – közölte a Reuters.

A Suno néhány év alatt az AI-zeneipar egyik legismertebb szereplőjévé vált.

A szolgáltatás lényege, hogy a felhasználók néhány szöveges utasítás alapján teljes dalokat hozhatnak létre, beleértve az éneket, a hangszerelést és a dalszöveget is.

Több ezer zenész pereli az AI-cégeket

A gyors növekedés ugyanakkor komoly jogi konfliktusokat is hozott magával. Több mint 1800 független előadó támogat olyan csoportos pereket, melyek szerint a Suno és versenytársa, az Udio engedély nélkül használta fel zenészek műveit a mesterségesintelligencia-modellek betanításához.

A vita nem új. Az elmúlt két évben a zeneipar egyik legfontosabb kérdésévé vált, hogy az AI-rendszerek milyen feltételek mellett használhatnak fel szerzői joggal védett tartalmakat.

A nagy kiadók ugyanakkor egyre inkább a megállapodások irányába mozdulnak. Az Udio korábban megállapodást kötött a Universal Music Grouppal és a Warner Music Grouppal, míg a Suno szintén rendezte vitáját a Warnerrel.

A Spotify már nem harcol, inkább üzletet épít

A legnagyobb fordulat talán a streamingpiacon történt. A Spotify hosszú ideig óvatosan kezelte az AI-zene kérdését, az elmúlt hónapokban azonban egyértelművé vált, hogy a svéd vállalat nem kíván kimaradni az új piacból.

A cég megállapodást kötött a Universal Music Grouppal, melynek keretében az előfizetők AI által generált feldolgozásokat és remixeket készíthetnek egyes előadók dalaiból.

A Spotify vezetése szerint ez új üzleti modellt teremthet a zeneipar számára. Alex Norström társigazgató szerint egyetlen dalból akár tízezer új változat is születhet a platformon belül. A szolgáltatás várhatóan külön díj ellenében lesz elérhető.