Feltámasztja halott acélgyárát a szomszéd, miközben a magyar Dunaferr épp végnapjait éli

A Danko Koncar üzleti érdekeltségébe tartozó Afarak nemzetközi kohászati csoport vásárolná meg a horvátországi Sisakon (Sziszéken) lévő, 2024-ben leállított acélművet. Az eladó a Danieli csoport ABS cége. Az egyelőre elvi megállapodásban 200 millió eurós vételér szerepel.

Újraindulhat a sziszéki acélmű, belföldi tulajdonosa lenne/Fotó: ABS

A vásárlási szándék jóváhagyását Danko Koncar vállalkozó csapata jelentette a Vijesti cikke szerint. Ha létrejön az üzlet, akkor a tranzakciót az újonnan alapított Afarak Steel Zagreb Croatia vállalat bonyolítja le. A céget a hír szerint „támogató" Afarak csoportnak több földrészen van speciális ötvözeteket gyártó létesítménye. Részvényeit a helsinki és a londoni tőzsdén jegyzik. A bejelentés szerint a mostani az elmúlt évek egyik legnagyobb ipari beruházása Horvátországban. A projekt az újraiparosítás ritka, a termelés újraindítását szolgáló példája. Az acélmű a sziszéki gazdaság gerince.

A termelést a Danieli – a kohászati ​​ipar három legnagyobb berendezésgyártójának egyikének – modern, úgynevezett minimalom technológiájával tervezik. A kompaktnak és energiahatékonynek nevezett technológia során acélhulladékból gyártanak

betonacélt,

huzalt

és rudakat

az építőiparnak.

Négy éve még arról számolt be a Világgazdaság, hogy milyen ígéretes tervekkel vette át a Sziszéki Vasművet a Danieli cége.

Csökkenne Horvátország acélimport-függése a belföldi eladások révén

A sziszéki acélmű 2024 óta nem működik. Termelése újraindításához telepítenének egy új betonacél-gyártó berendezést, az acélmű kapacitását pedig évi 500 ezer tonnára növelnék. A termékeket a helyi és az európai piacokra szánják, ellentétben az előző, az exportra összpontosító modellel. Horvátország ugyanis szinte a teljes szerkezetiacél-szükségletét importálja. Ez évi mintegy 400 ezer tonna. A belföldi gyártás tehát közvetlenül csökkentené az importtól való függést, és az országban tartaná a hozzáadott érték jelentős részét. A projekt új munkahelyek jönnének létre, a gyártás támogatás a helyi gazdaságot és a vele kapcsolatban álló iparágakat. Segítené, hogy a képzett munkaerő visszatérjen Sziszékbe.