Újabb adókat vethet ki Brüsszel: drágulhatnak a repülőjegyek és a cukor is
A következő hosszú távú uniós költségvetés finanszírozását biztosító, új bevételi források között több terv is szerepel. A tagállamok brüsszeli nagyköveteit tömörítő Coreper szerdán a repülőjegyek és a cukor megadóztatásának lehetőségét vitatja meg.
Bár egyik ötlet sem teljesen új, illetve néhány ország tagállami szinten már megadóztatja a légi közlekedést, ha a tervek megvalósulnak, akkor uniós normává válhat a repülőjegyeket sújtó teher.
A repülőjegyek adójáról
Az Európai Unióban az általános áfakulcsok 17 és 27 százalék között mozognak, amelyek a legtöbb szolgáltatásra és termékre vonatkoznak, az ebből származó bevétel egy része pedig az uniós költségvetésbe kerül. Mivel a nemzetközi repülőjegyek jelenleg mentesülnek az áfa alól, ezért értékesítésük nem jelent bevételt Brüsszelnek.
Amennyiben a terv megvalósulna, az utasoknak egy jelentős áremelkedéssel kellene számolniuk.
Néhány tagállam nemzeti szinten valamilyen formában most is megadóztatja a légi közlekedést. Korábban
- Ausztria,
- Franciaország,
- Németország,
- Olaszország,
- Hollandia,
- Portugália, valamint
- Svédország kormánya vezetett be hasonló intézkedést.
A tervezett cukoradó
A cukorra kivetett adó korábban már létezett, azonban akkor a közös agrárpolitikához kapcsolódott és 2017-ben kivezetésre került, most pedig más megfontolások alapján és feltehetően új formában térhet vissza.
Az Európai Bizottság korábban már felvetette egy uniós szintű adóteher bevezetését, amely a magas zsír-, cukor- és sótartalmú ultrafeldolgozott élelmiszerekre vonatkozna.
A megfontolás mögött a szív- és érrendszeri betegségek visszaszorítása állt.
Habár egyelőre az adókulcsok értéke egyelőre nem ismert, kidolgozott jogszabálytervezet még nem létezik, annyit lehet tudni, hogy az új potenciális bevételi források 66 milliárd eurónyi (nagyjából 23,5 ezermilliárd forint) forrást biztosítanának a 2028-2034-es költségvetési ciklusban.
A cukoradó ötletét érdemes megvizsgálni, és meg kell nézni mekkora saját forrást hozna
− nyilatkozta Luc Frieden luxemburgi miniszterelnök az Euractivnak, majd arról is beszélt, hogy további adóterhek lehetséges bevezetése is napirenden van.
Nincs egyetértés a tagállamok között, még több új adó jöhet
A luxemburgi miniszterelnök szerint világos, hogy több forrásra van szükség, azonban az új intézkedések nem terhelhetik aránytalanul a tagállamokat, valamint nem mehetnek szembe a versenyképességi célokkal.
A politikus azt is elárulta az interjú alkalmával, hogy felmerült egy unión kívülről érkező turistákat célzó idegenforgalmi adó ötlete is.
A Bizottság a dohányra, az elektronikai hulladékra, a szén-dioxid- és üvegházhatásúgáz-kibocsátásra kivetett terhek, valamint uniós szintű társasági adó bevezetését javasolta a következő költségvetési ciklus finanszírozása céljából, valamint annak érdekében, hogy a helyreállítási alap visszafizetése biztosított legyen. Ezt követően patthelyzet alakult ki, amit a tagállamok közreműködésével lehet megoldani, ezért kezdődött meg az alternatívakeresés.
Nagyon alacsony annak az esélye, hogy a Bizottság javaslatain kívül bármi bekerüljön a végső megállapodásba
− mondta Darvas Zsolt, a Bruegel kutatóintézet munkatársa az Euractivnak, majd azt is hozzátette, hogy a vállalati teher bevezetése sem valószínű.
A kutató szerint a karbonimportokra kivetett adó lehet a legéletképesebb, mivel az olyan bevételi forrást jelentene, amely nem része a nemzeti adórendszereknek, míg az összes többi intézkedés a tagállamok költségvetését terhelné.
Mindeközben a kohéziós források megőrzésében érdekelt országok, és Franciaország szerint az új bevételi forrásokra szükség van, mivel azok elengedhetetlenek az ambiciózus költségvetési terv megvalósításához. Franciaország ennek megfelelően korábban bejelentette, hogy egy alternatív javaslat előterjesztésén dolgozik, amely a cikk írásának időpontjáig nem történt meg.
Közös álláspontra lenne szükség
Az uniós adóreformok elfogadásához a Tanács egyhangú döntése szükséges, ezért az ilyen irányú törekvések gyakran ütköznek ellenállásba a szuverén adópolitikát támogató tagállamok részéről. A másik problémát az jelenti, hogy a nemzeti költségvetéseket terhelő új adók bevezetésének ötlete sem túl népszerű, mivel a tagállamok ezt nem új forrásként, hanem elvonásként értelmezik:
Nem igazán látjuk szükségét új saját forrásokat keresni, mert ez nem jelent új pénzt
− mondta Jessica Rosencrantz svéd európai uniós ügyekért felelős miniszter, majd hozzátette, hogy ezek a pénzek a nemzeti költségvetésből, vagy vállalatoktól, háztartásoktól, illetve cégektől elvont források.