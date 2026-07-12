Megkapta a környezetvédelmi engedélyt a Montenegro északi részén áthaladó autópálya-szakasz, ami összeköti a tengerparti országot Szerbiával – erről ír a Srbija Danas.

Jó hírt kaptak az Adriai-tenger szerelmesei: gigantikus autópálya-építésbe kezd a balkáni ország Fotó: Mike Mareen / Shutterstock

Az autópálya harmadik szakasza Andrijevicától Boljarig fog húzódni, és mintegy 49 kilométernyi új utat foglal magában.

A projekt becsült értéke körülbelül 880 millió euró, az autópályát pedig óránként 100-120 kilométeres sebességre tervezték.

A tervdokumentáció szerint az útvonal két egységre oszlik – Andrijevicától a Crnča csomópontig, illetve Crnčától Boljarig. Az építkezés ezen a szakaszon várható:

három forgalmi csomópont

tíz alagút

akár 25 híd is épülhet.

Montenegróban jelenleg mindössze egyetlen autópálya-szakasz üzemel: a 41,5 kilométer hosszú Smokovac–Mateševo szakaszt 2022 júliusában adták át a forgalomnak.

A rendkívül nehéz hegyvidéki terepen megépített út 16 alagúttal és 20 híddal készült el, ezért a világ egyik legdrágább autópálya-beruházásai közé tartozik.

Az autópálya a tervek szerint a Bar kikötőjét és a szerb határt összekötő, összesen mintegy 165 kilométer hosszú Bar–Boljare gyorsforgalmi út első szakasza. A következő ütem a mintegy 22 kilométeres Mateševo–Andrijevica szakasz lesz, amelynek előkészítése már megkezdődött, a kivitelezést pedig egy kínai konzorcium végzi, döntően európai uniós támogatás és nemzetközi hitelek bevonásával. Az autópálya stratégiai jelentőségű Montenegró számára, mivel jelentősen lerövidíti az utazási időt az ország északi része és Podgorica között, miközben kiváltja a Morača-kanyon veszélyes, szerpentinekkel teli főútjának egy részét.