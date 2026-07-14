Hatalmas uniós pénzosztás jön, az agrárium is sorban áll, de veszélyben van a külön kerete

Közös nyilatkozatban sürgeti több mint negyven európai mezőgazdasági, élelmiszeripari és agrártechnológiai szervezet, hogy az agrárium és a teljes élelmiszerlánc kiemelt helyet kapjon az Európai Versenyképességi Alapban. Az alap a következő, 2028–2034 közötti uniós többéves pénzügyi keret egyik meghatározó beruházási eszköze lehet. Az európai mezőgazdasági és élelmiszeripari szervezetek attól tartanak, hogy az agrárium háttérbe szorulhat az Európai Unió 2028–2034 közötti versenyképességi finanszírozási rendszerében. A szakmai érdekképviseletek szerint az élelmiszer-termelés nem csupán támogatásra szoruló ágazat, hanem az uniós gazdaság, az ellátásbiztonság és a stratégiai önállóság egyik alapja.

Az agá-r és élelmiszeripari, illetve agrártechnológiai szerveze kiemelt helyet követelnek a mezőgazdaságnak az Európai Versenyképességi Alapban Fotó: Európai Unió

A legnagyobb uniós gazda-érekvédelmi ernyőszervezet, a Copa-Cogeca által is aláírt dokumentum szerint a mezőgazdaság stratégiai jelentősége messze túlmutat az élelmiszer-termelésen. A teljes uniós agrár-élelmiszeripari értéklánc évente több mint ezermilliárd euró bruttó hozzáadott értéket állít elő, gazdasági súlya pedig számos más európai iparágét meghaladja. A termelők és az élelmiszeripari vállalkozások az élelmiszerek mellett takarmányt, energiatermékeket, rostanyagokat és ipari alapanyagokat is biztosítanak.

A nyilatkozat aláírói szerint az új versenyképességi alap lehetőséget teremthetne az ágazat beruházási lemaradásának csökkentésére. A forrásokból többek között infrastruktúra-fejlesztéseket, feldolgozóipari beruházásokat, digitális átállást, képzéseket, kutatás-fejlesztési programokat és új technológiák bevezetését lehetne finanszírozni.

Az agrár-élelmiszeripari szereplők arra figyelmeztetnek, hogy az ágazat versenyképességének javítása nem kezelhető kizárólag a közös agrárpolitika keretei között.

A mezőgazdaság ugyanis a versenyképességi alap szinte valamennyi céljához hozzájárulhat, így a dekarbonizációhoz, a digitális átálláshoz, az egészségügyi és biotechnológiai fejlesztésekhez, a bioökonómiához, valamint Európa biztonságának és stratégiai önállóságának erősítéséhez.