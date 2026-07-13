Felvásárlási háború dúl a globális festékpiacon - japánok vetettek szemet a magyarok egyik kedvenc márkájára

Az Akzo Nobel igazgatósága elutasította a Nippon Paint Holdings ajánlatát a holland cég festék-üzletágának megvásárlására, és továbbra is az amerikai Axalta Coating Systems-el korábban megállapított egyesülést támogatja.

Az Akzo Nobel igazgatósága visszautasította japán riválisa felvásárlási ajánlatát / Fotó: Chris Ratcliffe

A dekoratív festéküzletágra tett 7,5 milliárd eurós ajánlatot több korábbi megkeresés előzte meg. Az Akzo Nobel hétfői közleményében azt írta, hogy a legfrissebb ajánlat „jelentősen alulértékeli” az üzletágat. A Nippon legújabb lépéséről korábban a Bloomberg News is beszámolt.

A holland festékgyártó közölte, hogy az igazgatóság, és a felügyelőbizottság egyhangúlag továbbra is támogatja az amerikai Axaltával tervezett egyesülést, amely egy mintegy 25 milliárd dolláros vállalatértékű festékipari szereplőt hozna létre.

Konszolidálódik a globális festékipar, az Akzo Nobel sem kivétel

A japán Nippon ajánlata újabb kísérlet arra, hogy meghiúsítsa az Axaltával tervezett tranzakciót, miközben a globális festékiparban a gyenge kereslet és az emelkedő alapanyagköltségek hatására felgyorsult a konszolidáció.

A mostani ajánlat mindössze egy hónappal azután érkezett, hogy a Nippon Paint és a Sherwin-Williams felhagyott az Akzo Nobel teljes felvásárlására irányuló közös ajánlatával, miután két készpénzes ajánlatukat is elutasították.

Az Akzo Nobel (amely többek között a Magyarországon is népszerű Dulux és Sadolin márkákat is gyártja) akkor azt közölte, hogy a közös ajánlat várhatóan komoly versenyhatósági akadályokba ütközne, és

a tavaly novemberben bejelentett, az Axalta Coating Systems kötött egyesülési megállapodás továbbra is kedvezőbb.

Korábban az ügyet ismerő források arról számoltak be, hogy az Akzo Nobel vezetése nem kezdett tárgyalásokat a Nippon legújabb ajánlatáról, amely az üzletágat a 2026-os EBITDA (kamatok, adók, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredmény) mintegy tizenkétszeresére értékeli. Az ajánlatokat a részvényesekkel sem ismertették.

Az európai jelenlét erősítése a cél

A Nippon új ajánlata világszinten ismét egy kézbe vonná a Dulux márkát, miközben erősítené a vállalatok európai jelenlétét, mivel

a festéküzletág árbevételének közel kétharmada Európából származik

– közölték az ügyet ismerő források. Az Akzo Nobel tavaly egy eredménybeszámoló konferenciahíváson jelezte, hogy vizsgálja délkelet-ázsiai dekoratív festéküzletágának egyes részei értékesítésének lehetőségét. A források szerint ugyanakkor a Nippon a teljes üzletág megvásárlásában érdekelt, és nem valószínű, hogy csak a délkelet-ázsiai részlegre tenne ajánlatot.

Az Axaltával kötött egyesülési megállapodás értelmében az Akzo Nobel az egyesített vállalat 55 százalékát birtokolná, és részvényeinek tőzsdei jegyzését Amszterdamból New Yorkba helyezné át.

Az ügylethez azonban még szükség van az amerikai Federal Trade Commission (FTC) jóváhagyására, amely egy májusi bejelentés szerint további információkat kért mindkét vállalattól.