Itt a vége, nincs tovább: Magyar Péter hivatalosan is kivégezte a kekvákat – megjelent a pontos menetrend

Megjelent a Magyar Közlönyben a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) átalakításáról szóló törvénymódosítás, amely új szabályokat vezet be az alapítványok megszüntetésére és vagyonuk rendezésére.

Megjelent a Magyar Közlönyben a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakításáról szóló törvénymódosítás / Fotó: Anadolu / AFP

A jogszabály külön rendelkezik a nem felsőoktatási és az egyetemeket fenntartó alapítványokról. A módosítás értelmében a nem felsőoktatási közfeladatot ellátó alapítványok esetében az alapítói jogok gyakorlójának

a törvény hatálybalépését követő öt napon belül kell döntenie a megszüntetésről.

Ezt követően a kormánynak tizenöt napon belül nyilvános határozatban kell meghatároznia a megszüntetés részletes feltételeit, valamint azt is, hogy mi történik az alapítványok vagyonával és folyamatban lévő feladataival.

A törvény kimondja, hogy

a megszűnő alapítványok vagyona – az esetleges kötelezettségek rendezését követően – visszakerül az államhoz, amely gondoskodik a közfeladatok további ellátásáról is.

A felsorolás szerint megszűnik,

A Jövő Nemzedék Földje Alapítvány,

A MOL – Új Európa Alapítvány,

A Hauszmann Alapítvány,

A Közép-európai Oktatási Alapítvány,

A Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány,

A Batthyány Lajos Alapítvány,

A Mathias Corvinus Collegium,

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány,

A Makovecz Campus Alapítvány,

A Tudás-Tér Alapítvány,

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány,

A Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány,

A Magyar Kultúráért Alapítvány,

A Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány

Az ÉLVONAL Csúcskutatási, és Tehetséggondozó Alapítvány

A ZalaZONE Alapítvány.

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány olyan, törvény által létrehozott alapítványi forma, amelybe az állam az elmúlt években jelentős vagyonelemeket – egyebek mellett egyetemeket, ingatlanokat és részvénycsomagokat – adott át.

Az Állami Számvevőszék szerint az alapítványok által kezelt vagyon értéke meghaladja a 3000 milliárd forintot.

Az új rendelkezés szerint, amennyiben egy kekva megszűnik, az állam által az alapítványnak juttatott vagyon – annak hozamaival, valamint az azok helyébe lépett vagyonelemekkel együtt – térítésmentesen visszaszáll az államra.