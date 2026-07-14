A vártnál kedvezőbb hírek érkeztek Amerikából, de az iráni háború mindent boríthat: piaci körkép

A vártnál alacsonyabb amerikai inflációs adat felfelé hajtotta a részvény- és kötvénypiacokat, enyhítve a kamatemelés iránti aggodalmakat.

A vártnál kedvezőbb hírek érkeztek Amerikából / Fotó: Dilok Klaisataporn

Ennek oka, hogy miközben a fogyasztói árak hat év után először csökkentek, addig az élelmiszer- és energiaáraktól megtisztított maginfláció havi alapon nem változott.

Amerikai helyzetjelentés

A részvényárfolyamok emelkedtek a New York-i kereskedés elején, az S&P 500 pedig tovább erősödhet a júliusi menetelés után.

Az index két hét alatt nagyjából 75 pontot növekedett, amely 1 százalékos emelkedést jelent.

A gyorsjelentési szezon a nagybankok erős eredményeivel kezdődött:

A JPMorgan Chase & Co. történetének legmagasabb negyedéves nyereségéről számolt be. A bank részvénykereskedőinek teljesítménye messze felülmúlta az elemzői várakozásokat, miközben a vállalat számára a régóta birtokolt Visa-részesedés 4,6 milliárd dolláros eredményt hozott.

A Goldman Sachs részvénykereskedési bevétele rekordot döntött, és 7,42 milliárd dollárt ért el.

A Bank of America részvénykereskedési üzletága szintén új csúcsra ért, miközben a befektetési üzletágat az élénkülő üzletkötések segítették.

A Wells Fargo eredménye meghaladta a várakozásokat, főként a vagyonkezelési és befektetési díjbevételeknek köszönhetően.

A Citigroup részvénykereskedési bevétele is rekordot döntött, és több fontos üzletága is felülteljesítette a várakozásokat.

Ezzel egyidejűleg a szoftvercégek részvényei zuhantak, miután az IBM csalódást keltő értékesítési adatokat közölt, ugyanakkor a chipgyártók papírjai erősödni tudtak.

Kedvezőbb kilátások

Az amerikai fogyasztói árak júniusban hat év után először csökkentek, miközben a maginflációt jelző fogyasztói árindex nem változott. Az adatokat az amerikai jegybank (Fed) döntéshozói várhatóan kedvezően fogadják, amely befolyásolhatja a hónap végén esedékes kamatdöntő ülést.

Másik oldalról az iráni háború eszkalációja következtében emelkedő olajárak nyomást gyakorolhatnak a döntéshozókra, valamint erősíthetik az inflációt:

A kedvező maginflációs adat várhatóan csökkenti a Fedre nehezedő nyomást, az iráni harcok újbóli fellángolása miatt azonban továbbra sem zárható ki a szigorítás

− mondta Kay Haigh, a Goldman Sachs szakértője, valamint arra is felhívta a figyelmet, hogy a jegybank mozgástere a kedvezőtlen geopolitikai események miatt csökkent.