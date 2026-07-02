Donald Trump most fog nagyot nézni: lassul az amerikai gazdaság, a befektetők mégis optimisták
Jóval kevesebb új munkahely jött létre az Egyesült Államokban júniusban, mint amire az elemzők számítottak, ami azonnal átírta a kamatvárakozásokat a pénzpiacokon. Bár a munkanélküliség csökkent, a részletes adatok alapján egyértelműen lassul az amerikai munkaerőpiac.
Jelentősen elmaradt az elemzői várakozásoktól az amerikai munkaerőpiac teljesítménye júniusban. Az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatalának adatai szerint mindössze 57 ezer új munkahely jött létre a hónap során, miközben a Financial Times által megkérdezett közgazdászok átlagosan 115 ezer új állással számoltak.
A most közzétett adat nemcsak a várakozásoknál lett gyengébb, hanem jelentős visszaesést is jelent a májusi, utólag lefelé módosított 129 ezres értékhez képest.
Az áprilisi adatot is korrigálták, így a két hónapra összesen 74 ezer munkahellyel kevesebbet mutatnak a hivatalos statisztikák, mint korábban.
A júniusi eredmény az idei év egyik leggyengébb teljesítménye lett. Egyedül februárban volt rosszabb a helyzet, amikor az extrém időjárás átmenetileg visszafogta a foglalkoztatást.
A szakértők szerint ugyanakkor nem feltétlenül beszélhetünk drámai fordulatról. Thomas Simons, a Jefferies közgazdásza úgy fogalmazott, hogy a munkaerőpiac „megbotlott” néhány rendkívül erős hónap után. Eric Winograd, az AllianceBernstein vezető amerikai közgazdásza szerint a jelentés ugyan gyengébb a vártnál, de összességében továbbra sem nevezhető rossznak.
Felborult az egyensúly az amerikai munkaerőpiacon
A lassulás egyik legfontosabb oka a szabadidős és vendéglátóipari szektor volt. Ebben az ágazatban 61 ezer munkahely szűnt meg júniusban, miután az előző hónapokban jelentős ideiglenes munkaerő-felvétel zajlott a labdarúgó-világbajnokság amerikai rendezvényei miatt. A statisztikai hivatal szerint a szezonálisnál gyengébb nyári felvételi hullám jelentősen rontotta az összképet.
Brian Bethune, a Boston College professzora szerint valószínűleg véget ért a világbajnoksághoz kapcsolódó munkaerő-felvételi hullám, és elképzelhető, hogy a vállalatok az előző hónapokban túl optimistán bővítették a létszámot, amit most részben visszakorrigáltak.
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Az amerikai bankszektor 700 milliárd dolláros veszteséget is képes lenne elviselni a pénzügyi rendszer összeomlása nélkül . A nagybankok a részvényesi juttatások és az osztalék emelésével reagáltak a Fed kedvező eredménnyel zárult stressztesztjére.
Ezzel párhuzamosan a munkanélküliségi ráta 4,3 százalékról 4,2 százalékra csökkent, ami első pillantásra kedvező fejleménynek tűnik.
A részletes adatok azonban azt mutatják, hogy nem a foglalkoztatás látványos javulása áll a háttérben, hanem az, hogy többen kiléptek a munkaerőpiacról.
A gyengébb foglalkoztatási adatok azonnal hatással voltak a pénzpiacokra. A dollár 0,7 százalékot veszített értékéből a főbb devizákkal szemben, mivel a befektetők visszafogták a közeli kamatemelésekkel kapcsolatos várakozásaikat. Míg korábban sokan már októberre számítottak újabb kamatemelésre, a határidős piacok most inkább decemberre teszik ennek időpontját.
Az amerikai részvénypiacok ezzel szemben visszafogott emelkedéssel reagáltak: az S&P 500 és a Nasdaq Composite index egyaránt kisebb, egy százalék alatti pluszban nyitott a jelentés közzététele után.
Az amerikai jegybank, a Federal Reserve az elmúlt hónapokban elsősorban az infláció megfékezésére koncentrált, miután a közel-keleti konfliktusok nyomán az éves infláció májusban 4,2 százalékra emelkedett, ami hároméves csúcsnak számít. Az új Fed-elnök, Kevin Warsh az elmúlt hetekben többször is hangsúlyozta, hogy az infláció komoly terhet jelent az amerikai lakosság számára.
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Az Egyesült Államok 2025-ben 31 400 milliárd dolláros GDP-t állított elő, amivel továbbra is a világ legnagyobb gazdasága maradt, a globális kibocsátás mintegy negyedét adva. Az Origo összeállítása szerint az amerikai gazdaság motorját már egyértelműen a szolgáltatási szektor jelenti: a pénzügyi szolgáltatások, az ingatlanpiac, a biztosítási tevékenységek, valamint a bérleti és lízingszolgáltatások együttesen 6800 milliárd dollárral járultak hozzá a GDP-hez.