Donald Trump most fog nagyot nézni: lassul az amerikai gazdaság, a befektetők mégis optimisták

Jóval kevesebb új munkahely jött létre az Egyesült Államokban júniusban, mint amire az elemzők számítottak, ami azonnal átírta a kamatvárakozásokat a pénzpiacokon. Bár a munkanélküliség csökkent, a részletes adatok alapján egyértelműen lassul az amerikai munkaerőpiac.

Komoly csalódást okozott a júniusi amerikai munkaerőpiaci jelentés, amely messze elmaradt az elemzői várakozásoktól / Fotó: VADZIM SHUBICH / Shutterstock

Jelentősen elmaradt az elemzői várakozásoktól az amerikai munkaerőpiac teljesítménye júniusban. Az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatalának adatai szerint mindössze 57 ezer új munkahely jött létre a hónap során, miközben a Financial Times által megkérdezett közgazdászok átlagosan 115 ezer új állással számoltak.

A most közzétett adat nemcsak a várakozásoknál lett gyengébb, hanem jelentős visszaesést is jelent a májusi, utólag lefelé módosított 129 ezres értékhez képest.

Az áprilisi adatot is korrigálták, így a két hónapra összesen 74 ezer munkahellyel kevesebbet mutatnak a hivatalos statisztikák, mint korábban.

A júniusi eredmény az idei év egyik leggyengébb teljesítménye lett. Egyedül februárban volt rosszabb a helyzet, amikor az extrém időjárás átmenetileg visszafogta a foglalkoztatást.

A szakértők szerint ugyanakkor nem feltétlenül beszélhetünk drámai fordulatról. Thomas Simons, a Jefferies közgazdásza úgy fogalmazott, hogy a munkaerőpiac „megbotlott” néhány rendkívül erős hónap után. Eric Winograd, az AllianceBernstein vezető amerikai közgazdásza szerint a jelentés ugyan gyengébb a vártnál, de összességében továbbra sem nevezhető rossznak.

Felborult az egyensúly az amerikai munkaerőpiacon

A lassulás egyik legfontosabb oka a szabadidős és vendéglátóipari szektor volt. Ebben az ágazatban 61 ezer munkahely szűnt meg júniusban, miután az előző hónapokban jelentős ideiglenes munkaerő-felvétel zajlott a labdarúgó-világbajnokság amerikai rendezvényei miatt. A statisztikai hivatal szerint a szezonálisnál gyengébb nyári felvételi hullám jelentősen rontotta az összképet.

Brian Bethune, a Boston College professzora szerint valószínűleg véget ért a világbajnoksághoz kapcsolódó munkaerő-felvételi hullám, és elképzelhető, hogy a vállalatok az előző hónapokban túl optimistán bővítették a létszámot, amit most részben visszakorrigáltak.

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Ezzel párhuzamosan a munkanélküliségi ráta 4,3 százalékról 4,2 százalékra csökkent, ami első pillantásra kedvező fejleménynek tűnik.

A részletes adatok azonban azt mutatják, hogy nem a foglalkoztatás látványos javulása áll a háttérben, hanem az, hogy többen kiléptek a munkaerőpiacról.

A gyengébb foglalkoztatási adatok azonnal hatással voltak a pénzpiacokra. A dollár 0,7 százalékot veszített értékéből a főbb devizákkal szemben, mivel a befektetők visszafogták a közeli kamatemelésekkel kapcsolatos várakozásaikat. Míg korábban sokan már októberre számítottak újabb kamatemelésre, a határidős piacok most inkább decemberre teszik ennek időpontját.