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tőzsde

Sokkolta a befektetőket az AstraZeneca, egyetlen gyógyszerkísérlet 26 milliárd dollárt égetett el – mi lesz így a szívgyógyszerrel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egyetlen sikertelen gyógyszerkísérlet is elég volt ahhoz, hogy órák alatt mintegy 26 milliárd fonttal csökkenjen az AstraZeneca piaci értéke. A brit-svéd gyógyszeróriás részvényei meredeken zuhanni kezdtek, miután egyik legígéretesebb szívgyógyszerük nem ment a klinikai vizsgálatokon. A kudarc nemcsak a befektetőket rázta meg, de felveti a kérdést, hogy a vállalat képes lesz-e teljesíteni a 2030-ra kitűzött árbevételi célokat. Az AstraZeneca korábban azzal szerzett a befektetők körében hírnevet, hogy ritkán közöl negatív vizsgálati eredményeket.
Lengyel Gabriella
2026.07.21, 16:30

Egy sikertelen klinikai vizsgálat néhány óra alatt megrengette a világ egyik legnagyobb gyógyszergyártóját. Az AstraZeneca részvényei a múlt héten egy időben 13 százalékot estek, a vállalat piaci értékéből pedig mintegy 26 milliárd font tűnt el, miután kiderült, hogy egyik legígéretesebb készítménye nem érte el a kitűzött célt egy III. fázisú klinikai vizsgálatban - írja The Times. A befektetők attól tartanak, hogy a sikertelen tesztelés után veszélybe kerülhet a brit-svéd gyógyszeróriás 2030-ra kitűzött, 80 milliárd dolláros éves árbevételi célja is a lap szerint.  

astrazeneca
                                                                                         Súlyos kudarccal kell szembenézniük az AstraZeneca befektetőinek/Fotó: Graeme Sloan

A csalódást a Wainua (eplontersen) nevű gyógyszer okozta, amelyet az AstraZeneca az Ionis Pharmaceuticals-szal közösen fejleszt. A készítményt egy ritka idegrendszeri betegség kezelésére már engedélyezték, a vállalat azonban a jóval nagyobb piacot jelentő szívizom-érintettség kezelésére is ki akarta terjeszteni az alkalmazását. A III. fázisú klinikai vizsgálatban azonban a gyógyszer nem tudta statisztikailag igazolható módon csökkenteni a szív- és érrendszeri halálozást. Azaz nem érte el a III. fázisú klinikai vizsgálat elsődleges végpontját, vagyis nem igazolta a kutatók által várt terápiás hatást.

Mit okozhat ez a kudarc az AstraZeneca jövőjét illetően?

A kudarc azért érte váratlanul a piacot, mert az elemzők többsége szinte biztosra vette a sikeres eredményt. A Wainuát évente 5 milliárd dollárnál is nagyobb csúcseladásra tartották képesnek, és kulcsszerepet szántak neki abban, hogy az AstraZeneca mérsékelje az évtized elején lejáró szabadalmak miatt várható, mintegy 20 milliárd dolláros bevételkiesést. A vállalat 2025-ben 58,7 milliárd dolláros árbevételt ért el, ennek 44 százalékát onkológiai készítményei adták, amelyek közül több a következő években elveszíti szabadalmi védelmét.

Július 9-én, a III. fázisú klinikai vizsgálat sikertelenségének bejelentése után az AstraZeneca részvényei közel 10 százalékot zuhantak, ami egyetlen kereskedési nap alatt mintegy 20 milliárd fontos piaci értékvesztést okozott. Az ezt követő napokban a veszteség tovább nőtt, és július közepére elérte a 26 milliárd fontot.

A befektetők figyelme most a vállalat más fejlesztéseire összpontosul, hiszen széles portfólióval rendelkezik az AstraZeneca, erre mindig felhívják a figyelmet. Az idei év második felében két kiemelt daganatellenes gyógyszer – a Serena-4 és az Avanzar – klinikai vizsgálatának eredménye is várható. Ezek sikere kulcsfontosságú lehet annak érdekében, hogy az AstraZeneca képes legyen fenntartani növekedési pályáját, és teljesíteni a 2030-ra kitűzött bevételi célját. Több elemzőház – köztük a HSBC és a Shore Capital – a kudarc után óvatosabb álláspontra helyezkedett a részvénnyel kapcsolatban.

A vállalat ugyanakkor nem lassítja fejlesztési stratégiáját. Alig néhány nappal a Wainua-kudarc után az AstraZeneca bejelentette, hogy mintegy 1,5 milliárd dollárért megszerzi a kínai Dizal Pharmaceutical egyik új tüdőrák kezelését célzó gyógyszerének globális jogait. A társaság ezzel is jelezte, hogy továbbra is az onkológiai portfólió bővítésére építi hosszú távú növekedését - zárja a cikket a The Times.

 

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