Ásványkincsek: ezek az országok uralják a világ legnagyobb készleteit – rajtuk múlik, hogy lesz-e háború a jövőben

Az Amerikai Egyesült Államok Földtani Intézete közelmúltban megjelent, U,S. Geological Survey Mineral Commodity Summaries 2026 című kiadványa és a World Nuclear Association adatai alapján készült elemzés 18 kiemelt ásványkincs esetében mutatja be, mely ország birtokolja a legnagyobb ismert készleteket azokból. Az eredmények rámutatnak arra, hogy az energiaátmenet és a csúcstechnológiai iparágak alapanyagainak ellátása továbbra is néhány meghatározó szereplőtől függ. Az átrendeződés ugyanakkor már megindult, például az Egyesült Államok gőzerővel dolgozik azon, hogy csökkentse a Kína irányába fennálló kitettségét.

Számos fontos ásványkincs globális készletei néhány ország kezében összpontosulnak (illusztráció)

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Ausztrália öt ásványkincsben is világelső

A vizsgált országok közül Ausztrália emelkedik ki a leginkább, hiszen öt stratégiai ásványkincs készleteinek nagysága alapján is az első helyen áll:

aranyból,

uránból,

vasércből, cinkből és

mangánból egyaránt a világ legnagyobb ismert tartalékaival rendelkezik.

Ez az egyik legváltozatosabb ásványkincs-vagyonná teszi a kontinensnyi ország erőforrásait.

A vasérc esetében különösen jelentős az előnye:

a világ készleteinek 31 százaléka Ausztráliában található.

Emellett a globális urántartalékok 28 százaléka is az országban koncentrálódik, ami hosszabb távon a nukleáris energia szerepének erősödésével tovább növelheti stratégiai jelentőségét.

Kína megkerülhetetlen szereplő a zöld átállás folyamataiban

Kína két olyan nyersanyagban is világelső, amelyek nélkülözhetetlenek a modern technológiai iparágak számára: a ritkaföldfémek és a grafit készleteiben.

A ritkaföldfémek számos fejlett technológia – többek között az elektromos járművek, a szélturbinák, a félvezetők és a korszerű hadiipari rendszerek – alapvető alapanyagainak számítanak, ráadásul sok felhasználási területen nehezen helyettesíthetők. A grafit szintén kulcsfontosságú, különösen az akkumulátorgyártásban.

Kína a világ ritkaföldfém-készleteinek 52, míg grafitkészleteinek 32 százalékával rendelkezik, ami jelentős befolyást biztosít számára a stratégiai ellátási láncokban.

Az elemzés arra is rámutat, hogy több kritikus nyersanyag esetében a globális készletek döntő része egyetlen országban található.