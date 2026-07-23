Miközben Trump Irán nukleáris létesítményeit bombázza, atomországot csinál egy másik öbölállamból – Teherán ősi riválisa kerülhet nyeregbe, de Trumpnak komoly feltétele van
Donald Trump amerikai elnök közlése szerint az amerikai-szaúdi nukleáris megállapodás feltétele Szaúd-Arábia csatlakozása az Ábrahám-egyezményekhez. Az elnök az internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az atommegállapodásban szereplő tevékenység kizárólag nem katonai célokra szolgál, és nem szól urándúsításról. A megállapodás jóváhagyása „teljes mértékben attól függ, hogy Szaúd-Arábia csatlakozik-e a nagy tisztelettel övezett és sikeres Ábrahám-egyezményekhez” – fogalmazott.
Trumpnak nincs baja az atomenergia békés felhasználásával
Az amerikai elnök szerint Szaúd-Arábia esetében olyan, nem katonai célú nukleáris programról van szó, mint amilyennel
- Irán,
- az Egyesült Arab Emírségek és egyéb országok rendelkeznek.
Kiemelte, hogy az Egyesült Államok nem ellenzi az olyan, polgári célokra használt nukleáris létesítmények működtetését, amelyekben nem folyik urándúsítás.
Irán és Szaúd-Arábia a térség két legerősebb hatalma, geopolitikai értelemben egymás riválisai. Az amerikai erők nemrég Szirik térségében bombáztak egy épülő iráni atomerőművet Iránban, de nukleáris létesítmények ellen már tavaly is intéztek csapásokat. Az amerikai energiaügyi miniszter szerdán jelentette be, hogy átfogó nukleáris energetikai együttműködésről állapodott meg az Egyesült Államok és Szaúd-Arábiába.
Az atomenergia békés célú felhasználásáról szóló együttműködési megállapodás az amerikai közlemény szerint
jogi alapot teremt egy több évtizedre szóló, sok milliárd dolláros partnerséghez.
Ez segíti a szaúdi energiaigények kielégítését és gazdasági lehetőséget nyit amerikai vállalkozások előtt.
A szerdai bejelentés szerint mindazonáltal
a megállapodásban szerepelhet urándúsítási kapacitás átadása is polgári felhasználásra, azt azonban az elnök mostani közleménye cáfolni tűnik.
Washington egyelőre nem adta meg ennek az ellentmondásnak feloldását.
Mik az Ábrahám-egyezmények?
Mint a Magyar Külügyi Intézet összefoglalójából kiderül, az Ábrahám-egyezmények az Egyesült Államok közvetítésével 2020-ban létrejött történelmi diplomáciai megállapodások, amelyek révén Izrael normalizálta a kapcsolatát több arab országgal. A megállapodások áttörték azt a korábbi arab diplomáciai konszenzust, amely szerint a palesztin kérdés rendezése nélkül nem lehet kapcsolatokat létesíteni Izraellel. A felek követségeket nyitottak, valamint közvetlen légi járatokat, kereskedelmi és biztonsági együttműködéseket indítottak.