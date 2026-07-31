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Románia
megoldás
atomerőmű
leállás

Ezt érdemes figyelni Paksról, így mentik meg a románok az atomerőművüket: elterelik a Dunát, hogy legyen elég víz − zseniális tervet eszeltek ki

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Miközben Magyarországon annyira kritikus a Paksi Atomerőmű helyzete, hogy Brüsszel is aktívan követi az eseményeket, addig Romániában lépett a kormány. A szomszédos országban is fennáll a veszélye annak, hogy le kell állítani a villamosenergia-termelést egy kulcsfontosságú létesítményben, miközben az ország legnagyobb vízerőművének termelése drasztikusan visszaesett. A kormány most a Duna elterelésével igyekszik megoldani a problémát, mivel így talán elkerülhető a Cernavodai atomerőmű teljes leterhelése.
Nagy Krisztián
2026.07.31, 21:55

Az aszályos időjárás miatt több európai országban hamarosan fennakadások lehetnek az villamosenergia-termelésben, mivel a Duna vizét hűtésre használó atomerőművek a folyó alacsony vízállása miatt teljesen leállhatnak. Romániában a kormány csütörtök délután rendkívüli ülést tartott, hogy sürgős intézkedéseket fogadjon a válsághelyzet kezelésére.

A cernavodai atomerőmű
A cernavodai atomerőmű / Fotó: AFP

A kormány délután egy olyan döntést hozott, melynek segítségével elkerülhető lehet a Cernavodai atomerőmű leállítása. A tervek szerint a Duna egyik ágát részben elterelik, hogy így biztosítsák a működéshez szükséges vízhozamot.

Elkerülhető lehet a cernavodai atomerőmű teljes leállítása

Pénteken délután öt órakor ért véget az a kormányülés, amelyen a kabinet elrendelte a rendkívüli készültséget. Az Antena 3 információi szerint Konstanca és Calarasi megyékben veszélyhelyzetet hirdettek, és a Duna egyik ágának vízhozamát részben a cernavodai atomerőmű irányába terelik át annak érdekében, hogy a kettes reaktor továbbra is biztonságosan működhessen.

A Nuclearelectrica kedden közölte, hogy leállította a cernavodai atomerőmű egyes blokkját, amire azért volt szükség, mivel a folyó vízhozama drasztikusan visszaesett, a romániai belépési pontnál másodpercenként 1600 köbméterre csökkent, ami a sokéves júliusi átlag alig egyharmada. A reaktor kiesésével mintegy 700 megawattnyi, folyamatosan termelő alaperőművi kapacitás tűnt el a román villamosenergia-rendszerből.

 

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