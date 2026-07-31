Ezt érdemes figyelni Paksról, így mentik meg a románok az atomerőművüket: elterelik a Dunát, hogy legyen elég víz − zseniális tervet eszeltek ki

Az aszályos időjárás miatt több európai országban hamarosan fennakadások lehetnek az villamosenergia-termelésben, mivel a Duna vizét hűtésre használó atomerőművek a folyó alacsony vízállása miatt teljesen leállhatnak. Romániában a kormány csütörtök délután rendkívüli ülést tartott, hogy sürgős intézkedéseket fogadjon a válsághelyzet kezelésére.

A cernavodai atomerőmű / Fotó: AFP

A kormány délután egy olyan döntést hozott, melynek segítségével elkerülhető lehet a Cernavodai atomerőmű leállítása. A tervek szerint a Duna egyik ágát részben elterelik, hogy így biztosítsák a működéshez szükséges vízhozamot.

Elkerülhető lehet a cernavodai atomerőmű teljes leállítása

Pénteken délután öt órakor ért véget az a kormányülés, amelyen a kabinet elrendelte a rendkívüli készültséget. Az Antena 3 információi szerint Konstanca és Calarasi megyékben veszélyhelyzetet hirdettek, és a Duna egyik ágának vízhozamát részben a cernavodai atomerőmű irányába terelik át annak érdekében, hogy a kettes reaktor továbbra is biztonságosan működhessen.