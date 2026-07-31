Ezt érdemes figyelni Paksról, így mentik meg a románok az atomerőművüket: elterelik a Dunát, hogy legyen elég víz − zseniális tervet eszeltek ki
Az aszályos időjárás miatt több európai országban hamarosan fennakadások lehetnek az villamosenergia-termelésben, mivel a Duna vizét hűtésre használó atomerőművek a folyó alacsony vízállása miatt teljesen leállhatnak. Romániában a kormány csütörtök délután rendkívüli ülést tartott, hogy sürgős intézkedéseket fogadjon a válsághelyzet kezelésére.
A kormány délután egy olyan döntést hozott, melynek segítségével elkerülhető lehet a Cernavodai atomerőmű leállítása. A tervek szerint a Duna egyik ágát részben elterelik, hogy így biztosítsák a működéshez szükséges vízhozamot.
Elkerülhető lehet a cernavodai atomerőmű teljes leállítása
Pénteken délután öt órakor ért véget az a kormányülés, amelyen a kabinet elrendelte a rendkívüli készültséget. Az Antena 3 információi szerint Konstanca és Calarasi megyékben veszélyhelyzetet hirdettek, és a Duna egyik ágának vízhozamát részben a cernavodai atomerőmű irányába terelik át annak érdekében, hogy a kettes reaktor továbbra is biztonságosan működhessen.
A Nuclearelectrica kedden közölte, hogy leállította a cernavodai atomerőmű egyes blokkját, amire azért volt szükség, mivel a folyó vízhozama drasztikusan visszaesett, a romániai belépési pontnál másodpercenként 1600 köbméterre csökkent, ami a sokéves júliusi átlag alig egyharmada. A reaktor kiesésével mintegy 700 megawattnyi, folyamatosan termelő alaperőművi kapacitás tűnt el a román villamosenergia-rendszerből.