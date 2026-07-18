Ausztria teljes sokkban, odaveszhet a komplett autóipara: egész Európában példátlan, ami náluk történik – az osztrák miniszter azonnali követeléseket nyújtott be az EU-nak

Ausztria autóiparát leépítési hullám fenyegeti. Nem csupán negatív trendről van szó, hanem olyan fokú lepusztulásról, ami azonnali reakciót váltott ki az osztrák kormányból.

Ausztria teljes sokkban, odaveszhet a komplett autóipara: egész Európában példátlan, ami náluk történik / Fotó: Kutasi Xenia

Történt, hogy egy tanulmány szerint az osztrák autóipar a tervezett uniós autóipari csomag legnagyobb vesztese. Hattmannsdorfer gazdasági miniszter most a tervezet módosítását, utólagos korrekcióját követeli.

Ausztria teljes sokkban, odaveszhet a komplett autóipara

Egy új tanulmány szerint az osztrák autó- és beszállítóipar különösen nagy nyomás alatt áll. A Fraunhofer Intézet csütörtökön közzétett elemzése szerint a tervezett uniós autóipari csomag (EU-Automotive-Paket) hatásai egyetlen más EU-tagállamot sem érintenének olyan súlyosan, mint Ausztriát.

Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) gazdasági miniszter szerint egyértelmű eljött az ideje a cselekvésnek. „A számok nem hagynak teret a szépítésnek és a mellébeszélésnek. Ha a jelenlegi európai keretfeltételek mellett az osztrák autóipar nagyobb nyomás alá kerül, mint a többi európai országé, akkor a félrenézés nem opció.

Aki munkahelyeket akar biztosítani, annak most ki kell állnia a valódi technológiasemlegesség és Európa, mint ipari helyszín mellett. A klímacélokért nem fizethetünk a hozzáadott érték és a munkahelyek elvesztésével

– hangsúlyozza Hattmannsdorfer.

A gazdasági miniszter már a múlt héten kerekasztal-beszélgetésre hívta a hazai autó- és beszállítóipar képviselőit. A cél a Brüsszelben jelenleg is tárgyalás alatt álló uniós autóipari csomag, az EU-Automotive-Paket következményeinek elemzése, valamint egy közös osztrák álláspont kidolgozása.

A számok egyértelműen bizonyítják, hogy cselekedni kell. Ezért ültettem egy asztalhoz a hazai autó- és beszállítóipart, és négy világos követelést tettem le az asztalra:

valódi technológiasemlegességet,

védelmet a tisztességtelen versennyel szemben,

több "Made in Europe"-ot,

valamint egy erős európai technológiai és innovációs bázist.

A problémákat elemeztük, a megoldások készen állnak. Most azon van a sor, hogy ezeket politikailag is átültessük a gyakorlatba – sorolta. Hattmannsdorfer a nagyobb fokú technológiasemlegesség mellett teszi le a voksát.