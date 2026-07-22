Ausztria egy életre eláshatja magát: elüldöznék az ország egyik legnagyobb beruházását, kiakadtak a hisztérián az elemzők – "És aztán csodálkoznak az emberek, hogy alig növekszik az osztrák gazdaság?"
A Linz melletti Kronstorfban tervezett Google-adatközpont továbbra is Ausztria egyik legvitatottabb beruházása. Mindössze néhány nappal ezelőtt a Global 2000 és az Ökobüro ideiglenes moratóriumot sürgetett az új adatközpontok létesítésére. A szervezetek többek között a környezeti hatásvizsgálatok hiányát kifogásolják, és jogszabályi hiányosságokra hívják fel a figyelmet.
A Haute osztrák hírportál arról számolt be, hogy nemrég az Agenda Austria szervezet (think tank) is megszólalt egy Facebook-bejegyzésben, amelyben határozottan elutasítja a beruházással kapcsolatos a bírálatokat. „És még csodálkozik valaki azon, hogy Ausztria gazdasága alig növekszik?” – teszi fel a kérdést az Agenda Austria.
A think tank szerint a Google másodpercenként 99 liter vizet vezethet vissza az Enns folyóba. Ezzel szemben a folyó vízhozama meghaladja a másodpercenkénti 200 000 litert. Az adatközpont éves vízfogyasztása legfeljebb 2,1 millió köbméter lehet. Az Agenda Austria szerint: „A voestalpine ennyi vizet egyetlen hónap alatt használ fel.”
Az Agenda Austria igyekszik eloszlatni az Enns folyóval kapcsolatos aggodalmakat is elutasítja. A bejegyzés szerint az Enns felmelegedése miatt bekövetkező állítólagos tömeges halpusztulás nem fog bekövetkezni. És ha a folyó helyi élővilága mégis megváltozna, az – a Felső-ausztriai Horgászszövetséggel együtt – részesülhetne egy, a Google által finanszírozott alap támogatásából, amelynek célja a vízi ökoszisztéma állapotának javítása.
Az energiaigény kapcsán az Agenda Austria elismeri, hogy az adatközpont villamosenergia-fogyasztás valóban magas. Az első fejlesztési ütemben évente 1,31 terawattóra villamos energiát igényel majd, később pedig ez akár 4,4 terawattórára is emelkedhet. Ugyanakkor a think tank hangsúlyozza, hogy ennek ellenére nem számítanak ellátási problémákra.
Gazdasági szempontból az Agenda Austria szintén előnyöket lát a beruházásban. Felhívták a figyelmet arra, hogy az adatközpont miatt a Google Ausztriában is fog adót fizetni. Az önkormányzati adón felül a jelentős villamosenergia-felhasználás miatt feltehetően jelentős hálózathasználati díjakat is fizetnie kell a cégnek. Emellett az adatközpontot az osztrák leányvállalat, a Volo Zwei GmbH építi meg, amely ennek megfelelően társasági adót is fizet majd.
Az Agenda Austria élesen bírálja a projekt leállítását sürgető követeléseket: „A projekt tervezése közel húsz éve zajlik. Most hirtelen ellene tiltakozni és jogszabály-módosításokat követelni rendkívül kedvezőtlen üzenetet küld Ausztria mint gazdasági helyszín számára – a vállalatoknak kiszámítható jogi és gazdasági környezetre van szükségük ahhoz, hogy ilyen volumenű beruházásokat finanszírozzanak” – zárta bejegyzését a szervezet.
Ausztria teljes sokkban, odaveszhet a komplett autóipara: egész Európában példátlan, ami náluk történik – az osztrák miniszter azonnali követeléseket nyújtott be az EU-nak
Ausztria autóiparát leépítési hullám fenyegeti. Nem csupán negatív trendről van szó, hanem olyan fokú lepusztulásról, ami azonnali reakciót váltott ki az osztrák kormányból.
Történt, hogy egy tanulmány szerint az osztrák autóipar a tervezett uniós autóipari csomag legnagyobb vesztese, az osztrák autó- és beszállítóipar különösen nagy nyomás alatt áll. A Fraunhofer Intézet csütörtökön közzétett elemzése szerint a tervezett uniós autóipari csomag (EU-Automotive-Paket) hatásai egyetlen más EU-tagállamot sem érintenének olyan súlyosan, mint Ausztriát.
Wolfgang Hattmannsdorfer gazdasági miniszter szerint egyértelmű eljött az ideje a cselekvésnek. A tárcavezető a tervezet módosítását, utólagos korrekcióját követeli.