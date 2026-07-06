Kiakadt a védelmiipari óriás vezére, mert az európai autógyárakban fegyvereket akarnak gyártani – „Szörnyű ötlet, nem értik”

A veszteségesen működő autógyárak átalakítása katonai drónok gyártására kudarcra lenne ítélve, és csupán az adófizetők pénzének elpazarlásához vezetne – figyelmeztetett a Mitsubishi Heavy Industries, Japán legnagyobb védelmi ipari vállalatának vezetője.

Nemcsak az autóiparban erős, a Mitsubishi a dróngyártásban is versenyképes / Fotó: Yoko Miwa / The Yomiuri Shimbun / AFP

A Financial Times cikke szerint Japán védelmi minisztériuma jelentős érdeklődést váltott ki a külföldi dróngyártók és a hazai startupok körében, miután a folyó pénzügyi évre csaknem megtriplázta a pilóta nélküli rendszerek beszerzési költségvetését, amely így elérte a 277 milliárd jent (1,7 milliárd amerikai dollárt).

Itó Eiszaku, a Mitsubishi Heavy Industries vezérigazgatója elmondta, hogy vállalata meghatározó szerepre készül Japán drónfejlesztési programjában, ugyanakkor bírálta azokat az elképzeléseket, amelyek szerint kihasználatlan autógyárakat alakítanának át dróngyártásra. Véleménye szerint ugyanis alapvető különbségek vannak az autó- és a dróngyártás között.

„Őszintén szólva úgy érzem, hogy az ilyen kijelentéseket olyanok teszik, akik valójában nem értik ezt a területet. Az ebben az iparágban készülő termékek műszaki követelményei a körülmények függvényében folyamatosan változnak. Az autógyárakat ezzel szemben arra tervezték, hogy ugyanabból a termékből több tízezer, vagy akár milliós darabszámot állítsanak elő” – mondta.

Fegyverkeznek az autógyártók

A japán vállalatvezető annak kapcsán szólalt meg, hogy Európában több autógyártó is dolgozik azon, hogy járműgyártó üzemeit drónok és rakétaalkatrészek előállítására alakítsa át, kihasználva az alacsony kapacitáskihasználtsággal működő vagy bezárásra ítélt gyárakat.

A francia kormány ösztönzésére a Renault együttműködési megállapodást kötött a Turgis Gaillard francia repülőgépipari vállalattal, majd ezt követően a Thales védelmi ipari céggel is, hogy üzemeiben katonai drónokat gyártson.

A Volkswagen tárgyalásokat folytat az izraeli Vaskupola (Iron Dome) légvédelmi rendszer gyártójával egy lehetséges partnerségről.

A Mercedes-Benz a Tytan Technologies vállalattal működik együtt drónok gyártásában.

Itó szerint rendkívül rossz ötlet lenne az autógyárakhoz hasonló üzemeket katonai drónok gyártására használni, mivel fennállna annak a veszélye, hogy nagy mennyiségben állítanának elő használhatatlanná vált, technológiailag elavult termékeket.