Indul a sarcolás az autópályákon: ennek nagyon nem fog örülni, akinek régebbi kocsija van – a villanyautósok sem ússzák meg
Fizetőssé válnak a belga utak és autópályák, 2027 májusától minden autósnak matricát kell vásárolnia, amelynek ára a jármű környezetvédelmi besorolásától és az úthasználat választott időtartamtól függően változik c tájékoztatott az MTI pénteken a Le Soir című, francia nyelvű belga napilap információira hivatkozva.
Zöldadószerű díjat fognak szedni a belga autópályákon
A napilap információi szerint Belgium regionális kormányainak megállapodása értelmében 2027. május 1-jétől digitális matrica lesz kötelező minden 3,5 tonna alatti jármű közúti használata esetén is, függetlenül attól, hogy Belgiumban vagy külföldön vannak-e forgalomba helyezve.
Az autósok választhatnak
- egynapos,
- tíznapos,
- kéthónapos
- vagy egyéves
matrica közül, az ár a jármű CO2-kibocsátásától függ. Egy elektromos jármű éves matricája 90 euróba fog kerülni. Az Euro-4-es autók matricája 100 euróba, míg minden 2005 előtt forgalomba helyezett jármű tulajdonosának 125 eurót kell majd fizetnie.
A matrica bevezetésének célja, hogy a külföldi autósok hozzájáruljanak a nemzeti úthálózat karbantartási költségeihez.
A belga autósok számára a meglévő adók csökkentésének köszönhetően a matrica bevezetése nem jár majd pluszköltséggel
– írták, hozzátéve, hogy reményeik szerint az új adó több százmillió eurót fog generálni.