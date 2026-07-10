Miután megették vacsorára az olaszok, elköszön a Mastercardtól a nagybank: már szóltak az ügyfeleknek – kiderült, mire váltanak

Az elmúlt időszakban a Commerzbank a figyelem középpontjába került, miután a német pénzintézet gyakorlatilag olasz irányítás alá került.

A Commerzbank szakított a Mastercarddal / Fotó: Alexander Fedosov

Az ügyfelek mégsem a felvásárlással kapcsolatos információkról kaptak értesítést, hanem arról, hogy Mastercard kártyáikat hamarosan Visa bankkártyák váltják.

Mi lesz a forgalomban lévő kártyákkal?

A bank kínálatából a jövőben eltűnik a Mastercard Classic, amelyet a Visa Classic vált − olvasható egy Handelsblatt birtokába került levélben, amely arra is felhívja a figyelmet, hogy

a zökkenőmentes átálláshoz szükség van az ügyfelek hozzájárulására, mivel ellenkező esetben nem zárható ki, hogy a kártyára vonatkozó szerződés megszűnik.

Aki továbbra is Mastercardot szeretne használni, az prémium bankszámlacsomagra válthat. Ennek havidíja 12,90 euró, míg a digitális folyószámla 4,90 euróba kerül.

A fogyasztók szempontjából a két fizetéstechnológiai vállalat szolgáltatásainak költségei szinte teljesen azonosak. A váltás sem a díjakat, sem a kamatokat, sem pedig a kiegészítő szolgáltatásokat nem érinti. Mindkét kártyát világszerte, így Európában is rendkívül széles körben elfogadják.

A két vállalat technológiája azonban eltérő, ezért a digitális megoldásokról érdemes lehet tájékozódni azoknak, akik új kártya igénylése előtt állnak.

Az olaszok gyakorlatilag már megszerezték a Commerzbankot

Hiába ellenkezik a bank vezetése és német kormány is a teljes felvásárlás ellen, az UniCredit már karnyújtásnyira van céljától. Az olasz pénzintézeti csoport szerdán bejelentette, hogy újabb vásárlásait követően 47,6 százalékra nőtt a részvénypakettje a teljes állományhoz mérten.

A közlemény szerint a július 3-ai határidőig a Commerzbank teljes részvényállományának 17,6 százalékát ajánlották fel az UniCreditnek. Az olasz bank korábbi, 26,77 százalékos közvetlen részesedésével együtt tulajdonrésze így 44,37 százalékra emelkedik, a további részvényekre szóló vételi opciókat is beleszámítva pedig érdekeltsége eléri a 47,59 százalékot.

Ez azt jelenti, hogy két éves harc után Andrea Orcel bankvezér gyakorlatilag átvette az irányítást a Commerzbank felett, mivel amennyiben a frankfurti pénzintézet közgyűlési szavazásra nem jogosító saját részvényeit nem vesszük figyelembe, akkor már

49,65 százalékra nőtt az UniCredit befolyása.

Amennyiben megtörténne a teljes felvásárlás az Európa legnagyobb bankügyletének számítana az elmúlt két évtizedben, az olasz csoport pedig Németország domináns bankjává válna, miközben Lengyelországban is növelné jelenlétét.