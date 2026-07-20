Gyümölcsháború robbant ki: az orosz korlátozás Közép-Európára terelheti a török árut – ezt a magyarok is megérezhetik

Oroszország korlátozta több török vállalat gyümölcs-szállításait, közvetlenül azután, hogy Ankara megerősítette: kész szerepet vállalni Ukrajna jövőbeli biztonsági garanciáiban. Bár Moszkva növényegészségügyi problémákkal indokolja a döntést, annak időzítése politikai figyelmeztetésként is értelmezhető. A török áru, főként barack, meggy és szilva, részben az Európai Unió, mindenekelőtt Románia, Bulgária és a közép-európai piacok felé fordulhat, ami nyomás alá helyezheti a magyar, szerb, lengyel és román gyümölcstermelők árait.

A közép-európai barack, meggy és szilvateremelők is megérezhetik az újabb orosz lépést Forrás: Havran Zoltán

Oroszország július 18-tól tiltotta meg a csonthéjas gyümölcsök bevitelét öt török exportőrtől. Az intézkedés az őszibarackra, a nektarinra, a kajszibarackra, a szilvára, a cseresznyére és a meggyre is kiterjed. Az orosz növény- és állategészségügyi hatóság, a Rosszelhoznadzor szerint az érintett szállítmányokban ismételten karanténkárosítókat és más szabályozott szervezeteket mutattak ki.

Barack a törökök fejére?

Közvetlen bizonyíték egyelőre nincs arra, hogy az orosz gyümölcskorlátozás politikai megtorlás lenne. Moszkva hivatalosan növényegészségügyi okokra hivatkozik. Az intézkedés időzítése, valamint az, hogy Oroszország korábban is alkalmazott agrárimport-korlátozásokat diplomáciai konfliktusok idején, mégis erősíti ezt az értelmezést. Törökország az elmúlt időszakban egyre határozottabban jelezte, hogy részt vállalhat Ukrajna háború utáni biztonsági rendszerében, különösen a Fekete-tenger térségében. Ankara tagja az Ukrajna támogatására szerveződött országcsoportnak, miközben a török vezetés a tűzszünetet és egy pontosan meghatározott nemzetközi mandátumot tekinti bármilyen békefenntartó vagy biztonsági szerepvállalás feltételének.

Törökország mindeddig egyensúlyozni próbált Moszkva és Kijev között. Miközben támogatta Ukrajna területi integritását, drónokat és más katonai eszközöket szállított Kijevnek, nem csatlakozott az Oroszország elleni nyugati szankciókhoz, és fenntartotta gazdasági kapcsolatait Moszkvával. Ukrajna már korábban stratégiai partnerként és a lehetséges biztonsági garanciák egyik résztvevőjeként tekintett Törökországra.