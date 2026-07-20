13 éve visszavonult a focitól, mégis ő lehet a VB legnagyobb pénzügyi nyertese – mitől dübörög még mindig a Beckham-gépezet

David Beckham ugyan már több mint 10 éve visszavonult, üzleti szempontból mégis a 2026-os labdarúgó-világbajnokság egyik legnagyobb nyertese lett. A korábbi angol válogatott játékos a torna alatt legalább egy tucat világmárka kampányában szerepelt, amivel a becslések szerint 25 millió dollárt kereshetett – írja a The Times. A világbajnokság alatti reklámdömping azonban már a túlexponáltság kérdését is felvetette, miután a nézők a közösségi médiában azt kezdték kifigurázni, hogy a volt futballista szinte minden reklámszünetben feltűnik.

A döntőt nyilván nem hagyta ki Beckham, miközben csendben hízott a bankszámlája is/Fotó: AFP CHARLY TRIBALLEAU / AFP / AFP

Az idei világbajnokságon az angol válogatott korábbi kapitánya legalább 12 különböző márka

Stella Artois,

Home Depot,

Adidas,

Lay's, Walkers,

Lenovo,

McDonald's,

Ninja Kitchen,

Pepsi,

Verizon,

Bank of America

és Major League Soccer (MLS) – reklámkampányaiban szerepelt. Az 51 éves sztár még mindig a legmeghatározóbb arc a világban, bármilyen termékről is van szó. Minden futballmeccs minden reklámszünetében és szinte minden reklámban szerepelt, egymás után. Sört ivott, csipszet evett, virágot ültetett és extra gyors wifit ajánlott. Fagylaltgépre van szüksége? Ne keressen tovább, David Beckham abban is segít.

A Beckham házaspár milliárdos lett

Májusban Beckhamet már milliárdosként tüntették fel a The Sunday Times gazdagokat számbavételező listáján, ő egyike annak a hét élő profi sportolónak, akik ilyen magasságokba értek (többek között Tiger Woods és Roger Federer mellett), valamint ő az első sportoló az Egyesült Királyságban, akinek ez sikerült. Feleségével, Victoriával felépített közös nettó vagyonukat 1,185 milliárd fontra becsülik. A vagyonba Victoria Beckham divatcége, a házaspár ingatlanjai, valamint David Beckham reklám-, licenc- és sportüzleti érdekeltségei egyaránt beleszámítanak. Szakértők szerint azonban ez az év lesz eddigi legsikeresebb éve anyagilag. Patrick Rishe, a St. Louis-i Washington Egyetem sportüzleti programjának igazgatója úgy becsüli, hogy

Beckham körülbelül 25 millió dollárt fog keresni reklámszerződésekből a világbajnokság alatt. Ez a számítás a partnerségeinek számán alapul, amelyek értéke jellemzően 1 és 3 millió dollár között mozog.

Az Egyesült Államokban Beckham messze a legnagyobb híresség, akit a futballhoz kötnek. Ahogy iparági elemzők fogalmaznak, Beckhammel a lehető legalacsonyabb kockázatot vállalja egy márka, mert nem keveredett igazi botrányba. Van vonzereje – szexuális vonzereje. Látható, megbízható és felismerhető - magyarázta a szakértő. A volt futballista nemcsak a televízió képernyőjén volt jelen: rendszeresen feltűnt a mérkőzéseken, a stadionok óriáskivetítőin pedig a közönség egyik legnépszerűbb vendége lett. A lap szerint Beckham különösen jól tudta kihasználni, hogy az amerikai közönség számára egyszerre testesíti meg az angol futballhagyományt és az Egyesült Államokban sikeressé vált üzletembert.