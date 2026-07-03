Beütött a krach Oroszországban: Putyin engedélyezi a rosszabb minőségű benzin finomítását az ukrán dróntámadások miatt

Az orosz kormány július 2-án kiadott rendelete szerint az ország egyes olajfinomítói az év végéig ismét gyárthatnak a korábbinál alacsonyabb minőségű, Euro–3 szabványnak megfelelő benzint. A döntés célja a hazai üzemanyag-ellátás stabilizálása, miután az ukrán dróntámadások jelentős károkat okoztak az orosz olajipari infrastruktúrában, ami üzemanyaghiányhoz vezetett – írja a Kyiv Independent.

Oroszország alacsonyabb minőségű, Euro–3 szabványnak megfelelő benzint gyárt majd/Fotó: Vyacheslav Prokofyev / AFP

Exportálni sem lehet majd a benzint

A Mihail Misusztyin miniszterelnök által aláírt rendelet szerint az átmeneti intézkedés lehetővé teszi a magasabb kéntartalmú benzin előállítását. Az Euro–3 üzemanyag a jelenleg Oroszországban alkalmazott Euro–5 szabványnál nagyobb környezeti terhelést és magasabb biztonsági kockázatot jelent. Az ilyen üzemanyag nem viselheti az Eurázsiai Gazdasági Unió megfelelőségi jelölését, és exportálni sem lehet.

A rendelet előzménye, hogy a Kommerszant június végén arról számolt be:

a Kreml még ennél is alacsonyabb, Euro–2-es üzemanyag gyártásának engedélyezését mérlegelte. Ez a szabvány 2013 óta tiltott Oroszországban. A kiszivárgott tervezet szerint az Euro–2-es üzemanyag gyártását akár 2027 közepéig is engedélyezhették volna, valamint alacsonyabb minőségű üzemanyag importját is lehetővé tették volna.

Bár a kormány a mostani intézkedést megelőző jellegűnek nevezi, a problémák már jól érzékelhetők:

hosszú sorok alakultak ki a benzinkutaknál, több helyen korlátozták az üzemanyag-értékesítést,

és az ország exporttilalmat is bevezetett egyes üzemanyagokra.

Vlagyimir Putyin június 28-án maga is elismerte, hogy több helyen hiány van a megfelelő üzemanyagból, ami különösen a nyári mezőgazdasági munkákat nehezíti. Az orosz elnök ugyanakkor azt állította, hogy az ország növelni kívánja a termelést, és igyekszik mérsékelni az ukrán támadások hatását az energiaszektorra.

Az elmúlt hónapokban Ukrajna több jelentős orosz olajfinomítót is dróntámadásokkal vett célba, amelyek több esetben termeléskiesést vagy hosszabb leállást okoztak. Kijev szerint ezek a létesítmények legitim katonai célpontnak számítanak, mivel nemcsak üzemanyagot állítanak elő, hanem bevételt is biztosítanak az orosz hadigépezet számára. A támadások tovább növelik a nyugati szankciók miatt már eleve nyomás alatt álló orosz olajipar nehézségeit.