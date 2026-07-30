Deviza
EUR/HUF362,71 -0,25% USD/HUF315,26 -0,57% GBP/HUF423,37 -0,13% CHF/HUF390,62 +0,2% PLN/HUF84,2 +0,16% RON/HUF69,12 -0,42% CZK/HUF14,98 -0,41% EUR/HUF362,71 -0,25% USD/HUF315,26 -0,57% GBP/HUF423,37 -0,13% CHF/HUF390,62 +0,2% PLN/HUF84,2 +0,16% RON/HUF69,12 -0,42% CZK/HUF14,98 -0,41%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX146 410,57 +0,92% MTELEKOM2 752 +0,87% MOL4 480 -0,18% OTP46 950 +1,51% RICHTER11 740 +0,34% OPUS353 +0,57% ANY6 760 +1,92% AUTOWALLIS143 -1,05% WABERERS4 730 -0,42% BUMIX9 383,48 +0,72% CETOP4 860,4 +0,29% CETOP NTR3 137,59 +0,79% BUX146 410,57 +0,92% MTELEKOM2 752 +0,87% MOL4 480 -0,18% OTP46 950 +1,51% RICHTER11 740 +0,34% OPUS353 +0,57% ANY6 760 +1,92% AUTOWALLIS143 -1,05% WABERERS4 730 -0,42% BUMIX9 383,48 +0,72% CETOP4 860,4 +0,29% CETOP NTR3 137,59 +0,79%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
BMW
járműipar
gyorsjelentés

Hatalmas visszaesésről számolt be a Magyarországon jelenlévő autógyártó – elkerülhetetlenné vált a több ezer fős leépítés

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Siralmas negyedéves adatokról jelentett a német autógyártó. A BMW adózott eredménye 35 százalékkal zuhant egy év alatt. A drasztikus létszámleépítés valóban indokolt a gyorsjelentés számai alapján.
VG
2026.07.30, 16:01

Jelentősen visszaesett a BMW nyeresége. A német autóipari vállalat az idei második negyedévben mindössze 1,2 milliárd euró adózott eredményt ért el, ami 35 százalékkal marad el az egy évvel korábbi időszaktól. Az árbevétel szintén számottevően csökkent: 34 milliárd euróról 31 milliárd euróra – derült ki a vállalat csütörtökön publikált gyorsjelentéséből.

BMW német autógyár gyorsjeletés autóipar járműipar
Nagyot esett a BMW nyeresége 2026 második negyedévében / Fotó: Peter Kneffel / DPA / AFP

Az eredmények mindössze egy nappal azt követően érkeztek, hogy nyilvánosságra került egy létszámcsökkentési program. A friss számok jól mutatják, hogy a BMW számára mennyire szükségessé váltak a tervezett költségmegtakarítások. A DPA német hírügynökség beszámolója szerint a vállalat egyúttal megerősítette, hogy megállapodásra jutott a munkavállalói érdekképviseletekkel egy létszámleépítési programról – írta a Der Spiegel német lap.

Nem az autógyártás volt a legjövedelmezőbb a BMW-nél

Ráadásul ha csak az autógyártási üzletág teljesítményét vizsgáljuk, a visszaesés még ennél is drámaibb. Ebben a szegmensben a kamat- és adófizetés előtti eredmény (EBIT) több mint 60 százalékkal, 629 millió euróra csökkent. Ennek következtében egy egészen szokatlan helyzet alakult ki, ugyanis a BMW az elmúlt negyedévben nagyobb nyereséget termelt pénzügyi szolgáltatási üzletágával, mint az autógyártással.

Különösen gyengén teljesített a vállalat kínai üzletága. A világ legnagyobb autópiaca, amely korábban rendszeresen kiemelkedő nyereséget biztosított a bajor autóipari óriás számára, napjainkra a többi német autógyártóhoz hasonlóan a BMW számára is komoly kihívássá vált. Miközben a verseny egyre élesebbé, az értékesítések meredeken estek: a vállalat második negyedéves kínai eladásai közel egyharmaddal zuhantak be.

A piac is árazza az autógyártó cég vesszőfutását. A BMW részvényei idén már 34,21 százalékkal esetek. Év elején 93,14 euróról indult a jegyzés, azonban a második negyedéves gyorsjelentés publikálásakor már 60 és 61 euró között mozog az árfolyam.

A május közepén vezérigazgatóvá kinevezett Milan Nedeljković szintén a növekvő kihívásokra figyelmeztetett. „Az éles globális verseny, a szigorodó szabályozási követelmények és a geopolitikai konfliktusok hatásai a következő években alapvetően meghatározzák üzleti modellünket” – fogalmazott.

Az új vezérigazgató számára nehéz kezdést jelentett a mögöttünk hagyott időszak. Hivatalba lépése óta alig három hónap telt el, és máris jelentős profitfigyelmeztetést kellett kiadnia.

A BMW hosszú ideig valamivel sikeresebben vészelte át a válságot, mint a másik két nagy német autógyártó, a Mercedes-Benz és a Volkswagen. Mára azonban a problémák a müncheni székhelyű vállalatot is utolérték, így a Magyarországon is gyárral rendelkező autóipari cég számára is nehéznek ígérkezik az előttünk álló időszak.

Nincs megállás: több ezer embert épít le a BMW

A BMW AG nagyszabású, 2027 végéig tartó szerkezetátalakítást indít, amely önkéntes végkielégítési program keretében mintegy 8000, elsősorban németországi irodai és adminisztratív munkahely megszüntetését célozza, a gyári dolgozók nem jogosultak a csomagra – értesült a Bloomberg szerda reggel.

A lépés a kínai versenytársak térnyerése, a globális keresletcsökkenés és a romló profitabilitás miatti költségcsökkentési kényszer eredménye. A Németországban dolgozó mintegy 85 000 állandó munkatársból közel 40 000 irodai dolgozónak ajánlják fel az önkéntes végkielégítési csomagot, a gyári dolgozók kimaradnak a programból. A BMW a széles körű leépítés részeként a következő hónapokban vezetőit is rangsorolja.

Az önkéntes végkielégítési program októberben veszi kezdetét, és egészen 2027 végéig tart majd. A programtól azt várják, hogy 2028-tól javítsa a konszern jövedelmezőségét.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu