Botulizmus: súlyos hiányosságokat tártak fel a csecsemőtápszer előállításában érintett cégeknél

Az amerikai élelmiszer- és gyógyszerügyi hatóság szerint a tápszergyártóknak nem elég a készterméket vizsgálniuk: pontosan ismerniük és rendszeresen ellenőrizniük kell minden alapanyag eredetét, előállítását és kockázatait. Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalának (FDA) fellépését a néhány hónapon belül előfordult két csecsemők körében előfordult botulizmus-járvány, valamint egy közel 150 megbetegedéssel összefüggő nemzetközi szennyezési ügy előzte meg.

Botulizmus: az FDA az egész csecsemőtápszer-ellátási láncot szigorúbb ellenőrzésre szólította fel Fotó: ANNA GRANT

Az FDA rendkívüli éberségre szólította fel a teljes csecsemőtápszer-ellátási láncot. A július 13-án kiadott hatósági levél nem új rendelet, hanem a már hatályos élelmiszer-biztonsági és gyártási kötelezettségek szigorúbb betartására figyelmezteti a gyártókat, csomagolókat, forgalmazókat, exportőröket, importőröket és kiskereskedőket.

A hatóság szerint az elmúlt hónapok eseményei azt mutatják, hogy a csecsemőtápszerek biztonságát nem lehet kizárólag a végtermék ellenőrzésével garantálni. A kockázatok már az alapanyagoknál vagy azok beszállítóinál bekerülhetnek a rendszerbe, majd a többlépcsős nemzetközi ellátási láncon keresztül több márka termékeiben is megjelenhetnek.

Két botulizmusjárvány néhány hónapon belül

Az FDA 2025 novembere óta két, több amerikai államot érintő csecsemőbotulizmus-járványt vizsgált. Az elsőt a ByHeart poralapú csecsemőtápszereihez kapcsolták. Ez volt az első olyan igazolt amerikai botulizmusjárvány közel ötven év alatt, amelyet csecsemőtápszerrel hoztak összefüggésbe.

A 2025-ös járvány során december elejéig 18 államból 39 feltételezett vagy igazolt esetet jelentettek. Valamennyi érintett csecsemőt kórházban kezelték, halálesetről ugyanakkor nem érkezett jelentés. A ByHeart később valamennyi tápszerét visszahívta az amerikai piacról.

A vizsgálatok során a clostridium botulinum baktériumot egy, a tápszer összetevőjeként használt bio teljes tejporban is kimutatták. Az FDA közlése szerint az egyik alapanyag-tételből származó minták genetikai vizsgálata egyezést mutatott egy klinikai mintával és egy tápszermintával. A hatóság ezért elsősorban az alapanyagok és azok gyártási környezetének vizsgálatára összpontosított.