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Románia
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Európa

Lassan egész Európa Románián nevet: annyira silány lett a Duna-híd, hogy három év alatt most újítják fel hatodjára

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Már megint baj van a román csodahíddal. A Brailai Duna-hidat ismét aszfaltozni kell.
VG
2026.07.07, 06:38
Frissítve: 2026.07.07, 06:55

Július 6. és 10. között ismét aszfaltozási munkálatokat végeznek a Brailai Duna-hídon – közölte a Buzaui Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság (DRDP). 

A Brailai Duna-hidat ismét aszfaltozni kell.
A Brailai Duna-hidat ismét aszfaltozni kell / Fotó: AFP

Az Econmedia cikke szerint a román közlekedési hatóság arra kéri az autósokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek a munkaterület közelében, és tartsák be az ideiglenes forgalomkorlátozásokat.

Az összesen 1975 méter hosszú híd Románia leghosszabb függőhídja, egyben Európa kontinentális részének második leghosszabb ilyen szerkezete. 

Az átkelőt 2023. július 6-án adták át a forgalomnak, azonban azóta többször is műszaki problémák merültek fel, amelyek miatt ismétlődő javításokra és újraaszfaltozásra volt szükség.

A híd burkolatát már több alkalommal cserélték. 2024 októberében negyedszer is újraaszfaltozták, akkor a kivitelező egy, a függőhíd sajátos terheléséhez fejlesztett új bitumenes aszfaltkeverék alkalmazásával próbálta orvosolni a korábbi hibákat.

Az ötödik újraaszfaltozásra tavaly tavasszal került sor, szintén módosított aszfaltrecept alkalmazásával. Ennek ellenére tavaly augusztusban újabb problémák jelentkeztek a híd burkolatán, alig egy hónappal azután, hogy a teljes forgalmat ismét megnyitották, és lezárultak az addigi javítások műszaki átvételi eljárásai.

A mostani beavatkozás célja a burkolat állapotának további javítása és a híd biztonságos üzemeltetésének fenntartása. A román útkezelő szerint a munkálatok idején a közlekedőknek számítaniuk kell ideiglenes korlátozásokra.

A brailai új hidat 2023-ban adták át a forgalomnak, de több probléma is csakhamar napvilágot látott.

A romániai Braila város mellett épült Duna-híd átadásán Klaus Iohannis államfő is részt vett, aki elismeréssel beszélt a japán és olasz építők professzionalizmusáról. Úgy értékelte, hogy

a nemzetközi összefogással, a legkorszerűbb technológiával épült Duna-híd az EU és Japán közötti együttműködés kiváló példája.

Ugyanakkor már akkor jelezték a helyiek, hogy nincs minden rendben a híddal, miután szabad kézzel ki lehetett szedni a hanyagul helyükre tett csavarokat. A hídon kialakult nyomvájúkért akkor még a közlekedési miniszter a kamionosokat okolta.

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