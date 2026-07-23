Trump bosszút esküdött Irán ellen a húszik támadásai miatt – az olajár áttörte a 100 dolláros határt, mostantól bármi megtörténhet

A közel-keleti háború immár ötödik hónapjába lépett, miközben a korábbi átmeneti tűzszünet gyakorlatilag összeomlott a legutóbbi harci cselekmények nyomán. Az olajpiac már most a kockázati prémium jelentős növekedésével reagált: a Brent ára a háború kezdete óta az egyik legnagyobb napi ugrást produkálta, és közép-európai idő szerint este 19 órára újra 100 dollár feletti árra ugrott, cikkünk készítésének pillanatában a 100,8 dollár hordónkénti ár alapján az emelkedés napon belüli mértéke kevéssel több mint 7 százalék.

Trump megfenyegette Iránt a húszik miatt, a Brent olaj hordónkénti ára átlépte a 100 dollárt

Fotó: Saul Loeb / AFP

Eszkalálódik az iráni háború, a Brent ára csak az egyik következmény

A Reuters az eszkalációt növelő harci cselekmények kapcsán összefoglalja, hogy

az amerikai hadsereg csütörtökre virradó éjjel újabb légicsapásokat hajtott végre Irán ellen,

válaszul Teherán pedig az Egyesült Államok arab szövetségeseit támadta, ahol amerikai katonai bázisok működnek.

Az iráni állami média szerint csütörtök este rakéta csapódott be a Hormuzi-szorosban található Kesm-szigeten, ami tovább növelte az aggodalmakat egy újabb támadási hullám miatt. A konfliktus már több ezer ember halálát okozta, és egyre nagyobb félelmeket kelt a világgazdasági következmények miatt.

Eközben Trump a kiélezett helyzetben azt közölte, megvalósulhat a békés célú atomenergia-felhasználást célzó nukleáris megállapodás Szaúd-Arábiával, feltéve, hogy Rijád csatlakozik az Ábrahám-egyezményekhez. Ez a kitétel azért fontos, mert a megállapodás tegnapi diplomáciai bejelentésekor nem hangzott el feltétele a megállapodásnak – részleteket ebben a cikkünkben talál.

Trump szerint Irán „még nem szenvedett eleget”

Az Irán által támogatott jemeni húszik közölték, hogy a héten haditengerészeti blokádot vezetnek be Szaúd-Arábia ellen. A fegyveres csoport szerint céljuk az ország tengeri szállításának akadályozása.

A lépés különösen érzékenyen érinti az olajpiacot, mivel Rijád naponta több millió hordónyi nyersolajat irányít át vezetéken keresztül a Vörös-tenger felé, hogy megkerülje az Irán által fenyegetett Hormuzi-szorost.

Trump a Truth Social közösségi oldalon azt írta, hogy amennyiben újabb hasonló támadások történnek, az Egyesült Államok Iránt fogja felelősségre vonni, mivel szerinte a húszik „Irán helyettesítői és megbízottjai”.

Ha ezt újra megteszik, az Egyesült Államok felelősségre vonja Iránt, és jelentős katonai büntetést mérünk Iránra, valamint természetesen magukra a húszikra is

– fogalmazott az amerikai elnök.