Egész ország eshet a mesterséges intelligencia áldozatául – nagyhatalom voltak, de ezt már nem bírják ki

A mesterséges intelligencia körüli befektetési őrület már nemcsak a technológiai szektort, hanem a teljes világgazdaságot veszélyeztetheti – erre figyelmeztet legfrissebb pénzügyi stabilitási jelentésében a Bank of England. Az brit jegybank szerint egy jelentős MI-piaci korrekció akár recesszióba is taszíthatja az Egyesült Királyságot, miközben a kockázatok világszerte egyre gyorsabban halmozódnak.

Andrew Bailey, a Bank of England kormányzója szerint egyszerre több súlyos kockázat is fenyegeti az MI-piacot, ami a brit gazdaságra is veszélyt jelent / Fotó: AFP

A Bank of England legfrissebb pénzügyi stabilitási jelentése szerint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetések olyan mértékben felpörögtek, hogy egy esetleges piaci korrekció már nem csupán a technológiai vállalatokat, hanem a teljes gazdaságot is megrázhatja.

A jegybank számításai alapján egy jelentős MI-részvénypiaci visszaesés akár 2,2 százalékkal is csökkentheti az Egyesült Királyság GDP-jét.

Andrew Bailey jegybankelnök szerint a pénzügyi piacokat egy úgynevezett „hármas csapás” fenyegeti:

Az első kockázat, hogy a befektetők túl nagy összegeket helyeztek MI-hez kapcsolódó részvényekbe.

A második, hogy a mesterséges intelligencia gyakorlati elterjedése lassabb lehet annál, mint amit jelenleg sokan várnak.

A harmadik pedig az a bizonytalanság, hogy hosszú távon valójában mely vállalatok lesznek az MI-forradalom valódi nyertesei.

A jegybank szerint továbbra is nagy az esélye egy hirtelen részvénypiaci korrekciónak. Bailey ugyanakkor nem tartja indokoltnak új szabályozások bevezetését, mert szerinte a hatóságoknak előbb mélyebben meg kell érteniük, milyen pénzügyi stabilitási következményekkel járhat az MI-szektor robbanásszerű növekedése.

A jelentés rámutat arra is, hogy az elmúlt hónapokban a fedezeti alapok jelentős összegeket fektettek félvezetőgyártókba és más MI-hez kapcsolódó vállalatokba. Közben az MI-cégek súlya az amerikai S&P 500 részvényindexben rendkívüli mértékben megnőtt: míg 2022-ben az index értékének körülbelül egynegyedét adták, mára már nagyjából a felét képviselik.

A brit lakosság is belesétált a csapdába

A Bank of England szerint a lakossági befektetők is hozzájárultak az árfolyamok gyors emelkedéséhez, mivel egyre többen helyezik megtakarításaikat részvénypiaci befektetésekbe. Külön aggodalomra ad okot a tőkeáttételes tőzsdén kereskedett alapok, az úgynevezett leveraged ETF-ek gyors terjedése, amelyek jelentősen felerősíthetik a piaci mozgásokat.