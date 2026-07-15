Sorsdöntő tárgyalás zajlik Brüsszelben: hamarosan megállapodás születhet az Oroszország elleni 21. szankciós csomagról

Szerda reggel folytatódtak a 21. orosz szankciós csomag tárgyalásai Brüsszelben. Korábban nem sikerült az összes tagállam által elfogadható kompromisszumot kötni, hiába dolgozott az ír elnökség gőzerővel az ügyön.

Úgy tűnik nincs konszenzus Brüsszelben / Fotó: AFP

A vita már hosszú ideje zajlik és egyáltalán nem biztos, hogy mai napon megállapodás születik, mivel Kaja Kallas korábban szóba hozott egy esetleges B tervet is. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az orosz kőolaj árplafonját is aktualizálni kell.

Brüsszel 21. szankciós csomagjáról

Jelenleg még nincsen végleges, elfogadott verzió, azonban a Bizottság június 9-én részletesen ismertette a tervezetet, amely a tárgyalási alapot jelenti. A csomag elemei három csoportba rendezhetők, amelyek közül az első az orosz olajbevételeket és az árnyékflottát érinti:

Az orosz kőolajra vonatkozó ársapka automatikus kiigazítási mechanizmusa 2027 januárjáig felfüggesztésre kerülne.

További 30 hajó kerülne fel a szankciós listára a már korlátozás alatt álló 632 mellé.

Szankcionálnák azokat a hajókat is, amelyek az árnyékflottát kiszolgálják.

Célba vennék az orosz olaj kereskedelmében vagy feldolgozásában részt vevő kikötőket, repülőtereket és finomítókat.

Korlátoznák az LNG-szállító hajók Oroszországnak történő értékesítését.

A második pont a bankokat, pénzügyi közvetítőket és kriptoeszközöket célozza:

További 31 orosz bankkal szemben teljes tranzakciós tilalmat vezetnének be.

Szintén tranzakciós tilalom sújtana 20 harmadik országbeli bankot, kriptocéget, kriptoplatformot és olajkereskedőt, amelyek szankcionált orosz szereplőket szolgáltak ki, vagy segítettek megkerülni a korlátozásokat.

A harmadik pont hadiipari és kereskedelmi korlátozásokat tartalmaz, és exporttilalmat rendelne el a repülőgép- és védelmi iparban használt fémekre és ötvözetekre, drónok földi kiszolgálóberendezéseire, elektronikai zavarórendszerekre, illetve drónindító rendszerekre és más kapcsolódó technológiákra is. Emellett

importtilalom vonatkozna az Oroszországból érkező fémekre, fémércekre és autóalkatrészekre is.

A csomag az orosz halászati ágazatot is érintené és jelentősen korlátozná az orosz termékek behozatalát, bizonyos esetekben pedig − például tőkehal − teljes importtilalom lépne életbe.

Emellett a Belarusszal szembeni kereskedelmi korlátozásokat is összehangoljuk az Oroszországot célzó intézkedésekkel, hogy az ország ne szolgálhasson kerülőútként az orosz kereskedelem számára

− hangsúlyozta Ursula von der Leyen, aki arról is beszámolt, hogy a bizottság javaslata megtiltaná az Európai Unióba történő belépést minden olyan személy számára, akik a háború kitörése óta az orosz hadseregben szolgáltak. Ezzel tulajdonképpen

paradigmaváltás történne és már nemcsak konkrét személyekre vonatkozna beutazási tilalom, hanem az egy szolgálati státusz alapján meghatározott, jóval szélesebb személyi körre is kiterjedhetne.

A tárgyalások során a halászati korlátozások már kikerültek a javaslatcsomagból, valamint a legfrissebb információk szerint a katonák beutazási tilalmát érintő pont is változhat.