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Kedden állhat le teljesen a Paksi Atomerőmű: a 4 biztonsági szintből már a 3-asnál járnak – „Soha nem látott, rendellenes helyzettel állunk szemben!"

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Európai Bizottság
energiabiztonság
MVM Paksi Atomerőmű

Már Brüsszelben is aggódnak a Paksi Atomerőmű miatt, bármikor léphetnek – kiderült, mit terveznek a rendkívüli helyzet miatt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egyre súlyosabb az energiakrízis-helyzet Európában. A forró és aszályos nyár következtében a Duna vízállása annyira alacsony, hogy a folyó vizét hűtésre használó atomerőművek működése veszélybe került. Magyarországon és Romániában már megkezdődött a blokkok lekapcsolása és mindkét ország felkészült a további intézkedésekre, így akár már a hétvégén megtörténhet a paksi és cernavodai atomerőművek teljes leállítása is. Mindeközben már Brüsszelben is lépéseket fontolgatnak.
Nagy Krisztián
2026.07.31, 14:44
Frissítve: 2026.07.31, 15:44

Az Európai Bizottság készen áll arra, hogy összehívja a Villamosenergia-koordinációs Csoport rendkívüli ülését a Paksi Atomerőmű leállítása miatt − nyilatkozta a Euronews újságírójának Anna-Kaisa Itkonen a Bizottság energiaügyekért feleős szóvivője.

Már Brüsszelben is aggódnak a Paksi Atomerőmű miatt
Már Brüsszelben is aggódnak a Paksi Atomerőmű miatt / Fotó: NurPhoto via AFP

Brüsszel szerint a helyzet komoly, de a villamosenergia-ellátás biztosított

Mind Romániában, mind Magyarországon a Duna rekordalacsony vízállása miatt van szükség a drasztikus lépésekre.

Bár az üzemeltető rendelkezik a nukleáris biztonság garantálására szolgáló vészhelyzeti intézkedésekkel, egy ilyen esemény tovább ronthatja a regionális villamosenergia-egyensúlyt. A Bizottság készen áll a Villamosenergia-koordinációs Csoport eseti ülésének összehívására

− mondta Anna-Kaisa Itkonen, majd hozzátette, hogy a Bizottság figyelemmel kíséri a magyar és román helyzetet, azonban jelenleg nincsenek azonnali beavatkozást igénylő energiabiztonsági problémák.

A Villamosenergia-koordinációs Csoport az uniós tagállamok energiaügyi hatóságait, szabályozóit és rendszerirányítóit összekötő szakértői fórum. Egy rendkívüli regionális ülésen a kieső termelést, az importlehetőségeket és a hálózatbiztonsági kockázatokat mérnék fel, valamint összehangolnák az esetleges további, tagállami intézkedéseket.

A magyar kormány importból pótolná a kieső kapacitásokat

A Paksi Atomerőmű még nem állt le teljesen. A cikk írásának időpontjában az aktuális üzemadatok szerint

a létesítmény még három működő blokkjának összteljesítménye 961 megawatt , ami kevesebb mint a 2000 megawattos névleges teljesítmény fele.

A kormány korábban közölte, hogy a kieső kapacitásokat importból fedezné, valamint arra kérte a lakosságot és a nagyfogyasztókat, hogy mérsékeljék energiafelhasználásukat, különösen a 17:00 és 22:00 óra közötti csúcsidőszakban.

Habár az európai fizikai kínálattal egyelőre nincsen gond, a magyarországi áramellátás kapcsán

a kritikus órákban az import hozzáférhetősége és a kapacitások nagysága lesz meghatározó.

Jelenleg annak ellenére is van kínálat, hogy a régió több országa is hasonló nehézségekkel küzd. Magyaroroszágra jellemzően Szlovákia felől érkezik nagy mennyiségű villamos energia a német és a cseh erőművekből, de felfutott az Ukrajna és Ausztria felőli behozatal is.

Mindemellett a magyar villamosenergia-termelésbe szükség esetén bevonják az összes elérhető hazai áramtermelőt is, amely elsősorban a gázüzemű erőműveket jelenti. 

A környező országokban is gondokat okoz az aszály

Bulgária energiaügyi minisztere, Iva Petrova korábban azt mondta, hogy a Duna alacsony vízállása miatt leállhat a kozloduji atomerőmű − az ország egyetlen atomerőműve − mindkét jelenleg működő, egyenként 1000 megawatt teljesítményű blokkja.

Romániában a helyzet ennél is súlyosabb, mivel a Nuclearelectrica kedden közölte, hogy leállította a cernavodai atomerőmű 1-es blokkját, amelyet leválasztottak az országos villamosenergia-hálózatról.

A reaktor kiesésével mintegy 700 megawattnyi, folyamatosan termelő alaperőművi kapacitás tűnt el a román villamosenergia-rendszerből.

A lépésre a Duna alacsony vízhozama miatt volt szükség. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Románia energiaellátásában kulcsszerepet játszó Vaskapu I. és Vaskapu II. vízerőművek teljesítménye szintén visszaesett. A román közszolgálati rádió beszámolója szerint a két erőmű július elején együttesen mindössze 400-420 megawatt teljesítmény leadására volt képes, a hidrológiai helyzet azóta pedig tovább romlott. A létesítmények együttes beépített teljesítménye megközelíti az 1500 megawattot.

Energiaválság

Energiaválság
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