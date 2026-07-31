Már Brüsszelben is aggódnak a Paksi Atomerőmű miatt, bármikor léphetnek – kiderült, mit terveznek a rendkívüli helyzet miatt

Az Európai Bizottság készen áll arra, hogy összehívja a Villamosenergia-koordinációs Csoport rendkívüli ülését a Paksi Atomerőmű leállítása miatt − nyilatkozta a Euronews újságírójának Anna-Kaisa Itkonen a Bizottság energiaügyekért feleős szóvivője.

Már Brüsszelben is aggódnak a Paksi Atomerőmű miatt / Fotó: NurPhoto via AFP

Brüsszel szerint a helyzet komoly, de a villamosenergia-ellátás biztosított

Mind Romániában, mind Magyarországon a Duna rekordalacsony vízállása miatt van szükség a drasztikus lépésekre.

Bár az üzemeltető rendelkezik a nukleáris biztonság garantálására szolgáló vészhelyzeti intézkedésekkel, egy ilyen esemény tovább ronthatja a regionális villamosenergia-egyensúlyt. A Bizottság készen áll a Villamosenergia-koordinációs Csoport eseti ülésének összehívására

− mondta Anna-Kaisa Itkonen, majd hozzátette, hogy a Bizottság figyelemmel kíséri a magyar és román helyzetet, azonban jelenleg nincsenek azonnali beavatkozást igénylő energiabiztonsági problémák.

A Villamosenergia-koordinációs Csoport az uniós tagállamok energiaügyi hatóságait, szabályozóit és rendszerirányítóit összekötő szakértői fórum. Egy rendkívüli regionális ülésen a kieső termelést, az importlehetőségeket és a hálózatbiztonsági kockázatokat mérnék fel, valamint összehangolnák az esetleges további, tagállami intézkedéseket.

A magyar kormány importból pótolná a kieső kapacitásokat

A Paksi Atomerőmű még nem állt le teljesen. A cikk írásának időpontjában az aktuális üzemadatok szerint

a létesítmény még három működő blokkjának összteljesítménye 961 megawatt , ami kevesebb mint a 2000 megawattos névleges teljesítmény fele.

A kormány korábban közölte, hogy a kieső kapacitásokat importból fedezné, valamint arra kérte a lakosságot és a nagyfogyasztókat, hogy mérsékeljék energiafelhasználásukat, különösen a 17:00 és 22:00 óra közötti csúcsidőszakban.

Habár az európai fizikai kínálattal egyelőre nincsen gond, a magyarországi áramellátás kapcsán

a kritikus órákban az import hozzáférhetősége és a kapacitások nagysága lesz meghatározó.

Jelenleg annak ellenére is van kínálat, hogy a régió több országa is hasonló nehézségekkel küzd. Magyaroroszágra jellemzően Szlovákia felől érkezik nagy mennyiségű villamos energia a német és a cseh erőművekből, de felfutott az Ukrajna és Ausztria felőli behozatal is.