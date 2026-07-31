Már Brüsszelben is aggódnak a Paksi Atomerőmű miatt, bármikor léphetnek – kiderült, mit terveznek a rendkívüli helyzet miatt
Az Európai Bizottság készen áll arra, hogy összehívja a Villamosenergia-koordinációs Csoport rendkívüli ülését a Paksi Atomerőmű leállítása miatt − nyilatkozta a Euronews újságírójának Anna-Kaisa Itkonen a Bizottság energiaügyekért feleős szóvivője.
Brüsszel szerint a helyzet komoly, de a villamosenergia-ellátás biztosított
Mind Romániában, mind Magyarországon a Duna rekordalacsony vízállása miatt van szükség a drasztikus lépésekre.
Bár az üzemeltető rendelkezik a nukleáris biztonság garantálására szolgáló vészhelyzeti intézkedésekkel, egy ilyen esemény tovább ronthatja a regionális villamosenergia-egyensúlyt. A Bizottság készen áll a Villamosenergia-koordinációs Csoport eseti ülésének összehívására
− mondta Anna-Kaisa Itkonen, majd hozzátette, hogy a Bizottság figyelemmel kíséri a magyar és román helyzetet, azonban jelenleg nincsenek azonnali beavatkozást igénylő energiabiztonsági problémák.
A Villamosenergia-koordinációs Csoport az uniós tagállamok energiaügyi hatóságait, szabályozóit és rendszerirányítóit összekötő szakértői fórum. Egy rendkívüli regionális ülésen a kieső termelést, az importlehetőségeket és a hálózatbiztonsági kockázatokat mérnék fel, valamint összehangolnák az esetleges további, tagállami intézkedéseket.
A magyar kormány importból pótolná a kieső kapacitásokat
A Paksi Atomerőmű még nem állt le teljesen. A cikk írásának időpontjában az aktuális üzemadatok szerint
a létesítmény még három működő blokkjának összteljesítménye 961 megawatt , ami kevesebb mint a 2000 megawattos névleges teljesítmény fele.
A kormány korábban közölte, hogy a kieső kapacitásokat importból fedezné, valamint arra kérte a lakosságot és a nagyfogyasztókat, hogy mérsékeljék energiafelhasználásukat, különösen a 17:00 és 22:00 óra közötti csúcsidőszakban.
Habár az európai fizikai kínálattal egyelőre nincsen gond, a magyarországi áramellátás kapcsán
a kritikus órákban az import hozzáférhetősége és a kapacitások nagysága lesz meghatározó.
Jelenleg annak ellenére is van kínálat, hogy a régió több országa is hasonló nehézségekkel küzd. Magyaroroszágra jellemzően Szlovákia felől érkezik nagy mennyiségű villamos energia a német és a cseh erőművekből, de felfutott az Ukrajna és Ausztria felőli behozatal is.
Mindemellett a magyar villamosenergia-termelésbe szükség esetén bevonják az összes elérhető hazai áramtermelőt is, amely elsősorban a gázüzemű erőműveket jelenti.
A környező országokban is gondokat okoz az aszály
Bulgária energiaügyi minisztere, Iva Petrova korábban azt mondta, hogy a Duna alacsony vízállása miatt leállhat a kozloduji atomerőmű − az ország egyetlen atomerőműve − mindkét jelenleg működő, egyenként 1000 megawatt teljesítményű blokkja.
Romániában a helyzet ennél is súlyosabb, mivel a Nuclearelectrica kedden közölte, hogy leállította a cernavodai atomerőmű 1-es blokkját, amelyet leválasztottak az országos villamosenergia-hálózatról.
A reaktor kiesésével mintegy 700 megawattnyi, folyamatosan termelő alaperőművi kapacitás tűnt el a román villamosenergia-rendszerből.
A lépésre a Duna alacsony vízhozama miatt volt szükség. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Románia energiaellátásában kulcsszerepet játszó Vaskapu I. és Vaskapu II. vízerőművek teljesítménye szintén visszaesett. A román közszolgálati rádió beszámolója szerint a két erőmű július elején együttesen mindössze 400-420 megawatt teljesítmény leadására volt képes, a hidrológiai helyzet azóta pedig tovább romlott. A létesítmények együttes beépített teljesítménye megközelíti az 1500 megawattot.