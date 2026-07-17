Mindent egy lapra tesz fel az EU: kijött a dátum, hogy mikorra száműzné az olajat és a gázt Brüsszel – átpasszolja a megoldást a tagállamokra

Az Európai Bizottság pénteken bemutatta új villamosítási akciótervét, amely szerint 2040-re az EU teljes energiafelhasználásának 46 százalékát villamos energia adná. A cél az olaj- és gázimport drasztikus csökkentése, ugyanakkor Brüsszel végül nem tette jogilag kötelezővé az eredetileg tervezett vállalást.

Brüsszel szerint Európa csak akkor szabadulhat meg az importált energiahordozóktól, ha jelentősen növeli a villamos energia arányát / Fotó: Miha Creative

Az Európai Bizottság pénteken ismertette az Elektrifikációs Akciótervet , amely szerint 2040-re az Európai Unió teljes energiafelhasználásának 46 százalékát villamos energia fedezné.

Ez lényegében a jelenlegi, mintegy 23 százalékos arány megduplázását jelenti.

Dan Jørgensen energiaügyi biztos a terv bemutatásakor úgy fogalmazott: „a fosszilis energiahordozók korszaka a végéhez közeledik”. Kiemelte, hogy míg az emberiségnek évszázadokra volt szüksége ahhoz, hogy az energiafelhasználásban 23 százalékos villamosítási szintet érjen el, az EU ezt az arányt most mindössze 14 év alatt szeretné megduplázni.

A Bizottság számításai szerint az átállás jelentősen mérsékelné Európa energiaimport-függőségét. Az olaj iránti kereslet 40 százalékkal, a földgázé pedig akár 70 százalékkal is visszaeshetne, miközben a háztartások és a vállalatok energiaköltségei is csökkenhetnének.

Brüsszel két lépést tenne előre, egyet pedig hátra

Az EU ugyanakkor az utolsó pillanatban visszalépett egy fontos elemtől. Egy korábbi tervezet még jogilag kötelező érvényű villamosítási célt tartalmazott, a végleges dokumentumban azonban már csak iránymutató, úgynevezett indikatív cél szerepel. A Bizottság azt ígéri, hogy a 2030 utáni energiapolitikai csomag részeként később megvizsgálja a kötelező szabályozás lehetőségét.

A testület szerint az EU energiafogyasztásának több mint fele továbbra is importált fosszilis energiahordozókból származik, ami kiszolgáltatottá teszi a közösséget a nemzetközi válságoknak. A Bizottság arra is felhívta a figyelmet, hogy a közel-keleti konfliktus eszkalációja óta az unió több mint 50 ezermilliárd euróval fizetett többet fosszilis energiahordozók importjára.

Az akcióterv elsősorban az ipar, a közlekedés és az épületállomány átalakítására koncentrál. Gyorsítanák a hőszivattyúk telepítését, bővítenék az elektromosautó-töltő hálózatot, valamint támogatnák az ipari villamosítást.

A Bizottság szerint az egyik legnagyobb akadály, hogy a villamos energia átlagosan akár két és félszer drágább lehet a földgáznál.

Ezért azt javasolja, hogy a tagállamok ne adóztassák magasabban az áramot, mint a gázt, és olyan hálózati díjakat alakítsanak ki, amelyek ösztönzik a rugalmasabb fogyasztást és hatékonyabbá teszik az elektromos hálózat működését. A konkrét tarifák meghatározását ugyanakkor továbbra is a nemzeti szabályozó hatóságokra bízná Brüsszel.