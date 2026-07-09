Deviza
EUR/HUF360,1 +0,25% USD/HUF314,96 +0,16% GBP/HUF422,3 +0,25% CHF/HUF390,47 +0,35% PLN/HUF83,59 +0,28% RON/HUF68,71 +0,12% CZK/HUF14,84 +0,27% EUR/HUF360,1 +0,25% USD/HUF314,96 +0,16% GBP/HUF422,3 +0,25% CHF/HUF390,47 +0,35% PLN/HUF83,59 +0,28% RON/HUF68,71 +0,12% CZK/HUF14,84 +0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fegyver
orosz–ukrán háború
lőszer

Újabb EU- és NATO-tagország mondta meg Ukrajnának: elfogyott a fegyvere, többé nem ad katonai segélyt a háborúhoz – "Nincs már semmink se, nincs mit felajánlanunk"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Bulgária nem tud több fegyvert és lőszert átadni Ukrajnának, mert kimerültek a katonai készletei – jelentette ki Rumen Radev bolgár miniszterelnök a NATO-csúcstalálkozón. Bulgária ugyanakkor továbbra is kész támogatni Kijevet az ukrán haditechnikai eszközök javításával és helyreállításával.
VG
2026.07.09, 07:10

Bulgária kimerítette lehetőségeit az Ukrajnának nyújtott közvetlen katonai támogatás terén, ezért további fegyvereket és lőszereket már nem tud átadni – jelentette ki Rumen Radev bolgár miniszterelnök a NATO-csúcstalálkozó margóján újságíróknak – írja a ctrana.one.

Bulgária kimerítette lehetőségeit az Ukrajnának nyújtott közvetlen katonai támogatás terén
Bulgária kimerítette lehetőségeit az Ukrajnának nyújtott közvetlen katonai támogatás terén/Fotó: ivkovmark

Bulgária eddig több segélycsomagot is biztosított

Radev elmondta, hogy Bulgária eddig 13 katonai segélycsomagot biztosított Ukrajnának, és a hadsereg készleteiből már nincs olyan fegyverzet vagy lőszer, amelyet átadhatnának Kijevnek. Hozzátette ugyanakkor, hogy országa továbbra is támogatást nyújthat az ukrán haditechnikai eszközök javításával és helyreállításával.

A bolgár kormányfő kiemelte, hogy a korábbi kabinetek pénzügyi, humanitárius, egészségügyi és katonai segítséget is nyújtottak Ukrajnának, ugyanakkor bírálta őket amiatt, hogy szerinte nem fordítottak kellő figyelmet a bolgár gazdaság fejlesztésére és az állami költségvetés megerősítésére.

Andrej Babiš cseh miniszterelnök korábban közölte: 

Csehország nem vesz részt a NATO idei, 70 milliárd eurós ukrajnai támogatási kezdeményezésében, illetve a jövő évre tervezett hasonló összegű programban sem, ugyanakkor nem kívánja megakadályozni a finanszírozás jóváhagyását. 

Nem Bulgária az első és egyetlen

Hollandia már nem tud további közvetlen katonai segítséget nyújtani Ukrajnának – jelentette ki Dilan Yeşilgöz-Zegerius holland védelmi miniszter. A tárcavezető a hétfőn kezdődött ankarai NATO-csúcson adott interjúban ugyanakkor arról beszélt, hogy más országokat arra fog ösztönözni, hogy segítsék Kijevet.

„Már nincs több mozgásterünk, mert nagyon sokat tettünk” – fogalmazott az újabb Patriot légvédelmi rendszerekre vonatkozó ukrán kérések kapcsán. Dilan Yeşilgöz-Zegerius ezzel összefüggésben leszögezte: Hollandia a határainál tart már.

Négy évvel a háború kezdete után Ukrajna légvédelmi készletei egyre fogyatkoznak, ráadásul továbbra is nehézséget jelent számára az orosz ballisztikus rakéták elfogása. Éppen ezért 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a héten, a NATO ankarai csúcstalálkozója előtt arra kérte a szövetségeseket, hogy készleteikből biztosítsanak további elfogórakétákat.

Hollandia eddig 

  • 9,1 milliárd eurót fordított Ukrajna katonai támogatására, 
  • további 11,6 milliárd euró értékű kiadásokat pedig előirányzott. 

Az ország egymilliárd euróval járul hozzá a PURL programhoz is, amelynek keretében európai szövetségesek amerikai gyártású fegyvereket finanszíroznak Ukrajna számára.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu