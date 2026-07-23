A háború és a hőség miatti aggodalmak hároméves csúcsra röpítették a gabonaárakat

A gabona- és olajosmagpiacon ismét megjelent a háborús kockázati felár. A Bloomberg mezőgazdasági spot indexe – amely tíz meghatározó növényi termék ármozgását követi – szerdán 2023 júliusa óta nem látott szintre emelkedett. Az index immár hét egymást követő hete erősödik, miközben egyszerre romlanak a termelési és a szállítási kilátások. A legnagyobb figyelem a búza kereskedésére irányul.

Hároméves csúcson a terményárak: a háború és a hőhullám egyszerre rázta meg a gabonapiacot, tovább nőtt a búza ára is / Fotó: Makovics Kornél

A chicagói határidős búza jegyzése csütörtökön újabb kétéves csúcsra emelkedett, miután az előző kereskedési napon több mint 4 százalékkal drágult. Az európai piacon is látványos volt az elmozdulás: a párizsi Euronext szeptemberi malmibúza-jegyzése egyetlen hét alatt a tonnánkénti 205 euró körüli szintről 235 euró közelébe ugrott.

Az Agrarheute piaci tudósítása szerint az európai búzaárakat ismét elsősorban a fekete-tengeri háború fejleményei mozgatták. A befektetők és a kereskedők attól tartanak, hogy az orosz és ukrán kikötők, hajók, valamint gabonaszállítási útvonalak elleni támadások tartósan korlátozhatják a térség exportját.

Búza: a fekete-tengeri bombázás adta az utolsó lökést

Oroszország a világ legnagyobb búzaexportőre, Ukrajna pedig továbbra is meghatározó szereplője a búza, a kukorica és a növényi olajok nemzetközi piacának. A két ország együttesen a világ búzakivitelének több mint negyedét adja, ezért már a szállítások akadozásának veszélye is jelentős áremelkedést válthat ki.

A hét elején találat ért egy, az Archer-Daniels-Midland terménykereskedő árpáját szállító hajót az ukrajnai Odessza kikötőjében. Oroszország eközben megtiltotta a hajók lehorgonyzását az Azovi-tenger és Kavkaz kikötőinek olyan részein, ahol nincs megfelelően megszervezett légvédelem.

Vitor Pistoia, a Rabobank vezető gabona- és olajosmag-elemzője szerint az eszkaláció azzal fenyeget, hogy visszafogja a térségből érkező kínálatot. Dennis Voznesenski, a Commonwealth Bank of Australia agrárközgazdásza úgy értékelte:

a hőség és a geopolitikai feszültségek már hetek óta gyülekeztek, de a fekete-tengeri konfliktus súlyosbodása adta meg a végső lökést a piacnak.

A Világgazdaság korábbi összesítése szerint a chicagói búza jegyzése már a múlt héten három egymást követő napon emelkedett, és néhány nap alatt mintegy 7 százalékkal drágult. A párizsi malmi búza legközelebbi határidős ára ekkor lépte át a tonnánkénti 233 eurót. A kukorica augusztusi jegyzése 246,50, a novemberi 246,75 euróig emelkedett, míg a novemberi repce ára meghaladta az 549 eurót tonnánként.